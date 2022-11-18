22:25 18.11.2022 (обновлено: 22:32 18.11.2022)
Дело Усманова вызвало разногласия между ФРГ и Узбекистаном, сообщили СМИ
Spiegel: дело Усманова вызвало политические разногласия между ФРГ и Узбекистаном
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов
Бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Дело, в рамках которого российского бизнесмена Алишера Усманова подозревают в Германии в отмывании денег, вызвало политические разногласия между ФРГ и Узбекистаном, сообщил немецкий журнал Spiegel.
По данным издания, после обыска на якобы принадлежащих Усманову виллах в Тегернзее состоялись "переговоры между немецкими и узбекскими дипломатами". По информации журнала, власти Узбекистана в конце сентября вызвали посла Германии в Ташкенте для обсуждения прошедших обысков. Как отмечает издание, дело Усманова дошло и до самых высоких кругов в Берлине. По данным Spiegel, эту тему поднимал посол Узбекистана с представителями министерства иностранных дел ФРГ, он также пытался попасть на прием в управление уголовной полиции ФРГ, но дипломату это не удалось.
По данным журнала, проведение обысков было связано с тем, что Усманова подозревают "в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов". В частности, согласно информации издания, в период с 2014 по 2022 год Усманов якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 555 миллионов евро.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля. Пресс-секретарь Усманова отвергает обвинения. Федеральное министерство иностранных дел Германии в ответ на запрос издания заявило, что не комментирует содержание дипломатических переговоров.