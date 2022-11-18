https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832408544.html

США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции

США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции - РИА Новости, 18.11.2022

США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и ЕС оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:06

2022-11-18T11:06

2022-11-18T11:06

в мире

сша

турция

мевлют чавушоглу

евросоюз

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и ЕС оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств."Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США. Единство тюркского мира важно для стабильности в регионе и в мире. Отбросьте угрозы в сторону, давайте сотрудничать, примите меры на благо всех сторон. Это только начало, за этим последуют необходимые шаги", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830718493.html

сша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, турция, мевлют чавушоглу, евросоюз