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США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции - РИА Новости, 18.11.2022
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США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции
США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции - РИА Новости, 18.11.2022
США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и ЕС оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:06
2022-11-18T11:06
в мире
сша
турция
мевлют чавушоглу
евросоюз
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и ЕС оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств."Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США. Единство тюркского мира важно для стабильности в регионе и в мире. Отбросьте угрозы в сторону, давайте сотрудничать, примите меры на благо всех сторон. Это только начало, за этим последуют необходимые шаги", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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в мире, сша, турция, мевлют чавушоглу, евросоюз
В мире, США, Турция, Мевлют Чавушоглу, Евросоюз
11:06 18.11.2022
 
США и ЕС оказывают давление на членов ОТГ, заявил МИД Турции

Глава МИД Турции Чавушоглу: США и ЕС угрожают членам Организации тюркских государств

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и ЕС оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств.
"Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США. Единство тюркского мира важно для стабильности в регионе и в мире. Отбросьте угрозы в сторону, давайте сотрудничать, примите меры на благо всех сторон. Это только начало, за этим последуют необходимые шаги", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В миреСШАТурцияМевлют ЧавушоглуЕвросоюз
 
 
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