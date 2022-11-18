https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832390134.html
Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике
Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 18.11.2022
Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике
Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:33
2022-11-18T09:33
2022-11-18T09:33
россия
куба
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820361684_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_eb93e0133cc07e728831a378d3353159.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", сообщает аппарат Чернышенко.В преддверии встречи президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля вице-премьеры провели XIX заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества – это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Стороны обсудили расширение торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества, реализацию приоритетных российско-кубинских проектов в промышленности, науке и цифровизации. Отдельное внимание было уделено транспортной логистике, а также культуре и спорту.Сопредседатели межправкомиссии договорились о создании рабочих групп по сотрудничеству в строительстве и туризме, принимая во внимание важность этих сфер для развития двусторонних отношений.В текущем году возобновилось прямое чартерное авиасообщение между Россией и Кубой, что благоприятно отражается на туриндустрии обеих стран.По словам Чернышенко, в рамках промышленного сотрудничества разрабатываются проекты модернизации металлургического комбината; поставки локомотивов, автотехники и другого оборудования.Активно развивается сотрудничество в сфере образования. "Граждане Кубы стремятся получить образование в России. В рамках правительственной квоты ежегодно выделяем для них 100 мест. Считаем важным развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере здравоохранения и укрепления российско-кубинского взаимодействия в области информационных технологий", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20221117/kuba-1832200921.html
https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820361684_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_2de61955efc9c9515bc090edd547ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, владимир путин, экономика
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас, Владимир Путин, Экономика
Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике
Чернышенко обсудил сотрудничество в энергетике с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", сообщает аппарат Чернышенко.
В преддверии встречи президентов России и Кубы Владимира Путина
и Мигеля Диас-Канеля
вице-премьеры провели XIX заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества – это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Стороны обсудили расширение торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества, реализацию приоритетных российско-кубинских проектов в промышленности, науке и цифровизации. Отдельное внимание было уделено транспортной логистике, а также культуре и спорту.
Сопредседатели межправкомиссии договорились о создании рабочих групп по сотрудничеству в строительстве и туризме, принимая во внимание важность этих сфер для развития двусторонних отношений.
В текущем году возобновилось прямое чартерное авиасообщение между Россией и Кубой, что благоприятно отражается на туриндустрии обеих стран.
По словам Чернышенко, в рамках промышленного сотрудничества разрабатываются проекты модернизации металлургического комбината; поставки локомотивов, автотехники и другого оборудования.
Активно развивается сотрудничество в сфере образования. "Граждане Кубы стремятся получить образование в России. В рамках правительственной квоты ежегодно выделяем для них 100 мест. Считаем важным развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере здравоохранения и укрепления российско-кубинского взаимодействия в области информационных технологий", - сказал Чернышенко.