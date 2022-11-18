https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832390134.html

Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике

Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 18.11.2022

Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике

Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:33

2022-11-18T09:33

2022-11-18T09:33

россия

куба

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", сообщает аппарат Чернышенко.В преддверии встречи президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля вице-премьеры провели XIX заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества – это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Стороны обсудили расширение торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества, реализацию приоритетных российско-кубинских проектов в промышленности, науке и цифровизации. Отдельное внимание было уделено транспортной логистике, а также культуре и спорту.Сопредседатели межправкомиссии договорились о создании рабочих групп по сотрудничеству в строительстве и туризме, принимая во внимание важность этих сфер для развития двусторонних отношений.В текущем году возобновилось прямое чартерное авиасообщение между Россией и Кубой, что благоприятно отражается на туриндустрии обеих стран.По словам Чернышенко, в рамках промышленного сотрудничества разрабатываются проекты модернизации металлургического комбината; поставки локомотивов, автотехники и другого оборудования.Активно развивается сотрудничество в сфере образования. "Граждане Кубы стремятся получить образование в России. В рамках правительственной квоты ежегодно выделяем для них 100 мест. Считаем важным развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере здравоохранения и укрепления российско-кубинского взаимодействия в области информационных технологий", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20221117/kuba-1832200921.html

https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, владимир путин, экономика