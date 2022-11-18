https://ria.ru/20221118/sochi-1832602209.html
В Сочи задержали организаторов незаконного пункта обмена валюты
В Сочи задержали организаторов незаконного пункта обмена валюты - РИА Новости, 18.11.2022
В Сочи задержали организаторов незаконного пункта обмена валюты
Сочинские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих мужчин, организовавших незаконный пункт обмена валюты в центре Сочи, сообщает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:44
2022-11-18T18:44
2022-11-18T18:44
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СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих мужчин, организовавших незаконный пункт обмена валюты в центре Сочи, сообщает городское УВД.По данным ведомства, пункт обмена трое мужчин организовали в мастерской по ремонту мобильных телефонов на улице Московская. Предварительно установлено, что мужчины предлагали обмен валюты без документов. Правоохранители изъяли у подозреваемых 9 миллионов рублей, а также прибор для автоматического подсчета купюр."В действиях задержанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленников", - говорится в сообщении.По данным корреспондента РИА Новости, мужчины предлагали обмен валюты за столами, выставленными прямо на улице Московской. Эта улица располагается в шаговой доступности от главных инфраструктурных объектов курорта: железнодорожного вокзала, центрального рынка, администрации города, исторического музея.
https://ria.ru/20221118/krazha-1832576547.html
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи задержали организаторов незаконного пункта обмена валюты
Полиция задержала в центре Сочи организаторов незаконного пункта обмена валюты
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости.
Сочинские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих мужчин, организовавших незаконный пункт обмена валюты в центре Сочи, сообщает
городское УВД.
По данным ведомства, пункт обмена трое мужчин организовали в мастерской по ремонту мобильных телефонов на улице Московская. Предварительно установлено, что мужчины предлагали обмен валюты без документов. Правоохранители изъяли у подозреваемых 9 миллионов рублей, а также прибор для автоматического подсчета купюр.
"В действиях задержанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленников", - говорится в сообщении.
По данным корреспондента РИА Новости, мужчины предлагали обмен валюты за столами, выставленными прямо на улице Московской. Эта улица располагается в шаговой доступности от главных инфраструктурных объектов курорта: железнодорожного вокзала, центрального рынка, администрации города, исторического музея.