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Русофобский консенсус сохранится в сенате США, считает Слуцкий
Русофобский консенсус сохранится в сенате США, считает Слуцкий - РИА Новости, 18.11.2022
Русофобский консенсус сохранится в сенате США, считает Слуцкий
Скоро станет известен расклад сил в Сенате США, внутриполитическая борьба будет нарастать, но русофобский консенсус сохранится, уверен глава комитета Госдумы по РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:12
2022-11-18T13:12
2022-11-18T13:47
сша
джо байден
кевин маккарти
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лдпр
невада
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Скоро станет известен расклад сил в Сенате США, внутриполитическая борьба будет нарастать, но русофобский консенсус сохранится, уверен глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Скоро будет ясен и расклад сил в Сенате, но уже сейчас совершенно очевидно – внутриполитическая борьба в США будет нарастать по мере приближения к президентским выборам при полном сохранении русофобского консенсуса", - написал политик в Telegram-канале.В среду президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов - 208 мест, предстоит определить, кто займет еще девять.При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
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сша, джо байден, кевин маккарти, госдума рф, лдпр, невада, в мире
США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Госдума РФ, ЛДПР, Невада, В мире
13:12 18.11.2022 (обновлено: 13:47 18.11.2022)
Русофобский консенсус сохранится в сенате США, считает Слуцкий
Депутат Слуцкий заявил, что после выборов в сенате США сохранится русофобский консенсус