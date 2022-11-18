Примаков рассказал о трудностях в деятельности Россотрудничества в Польше
Глава Россотрудничества Примаков рассказал о трудностях в работе агентства в Польше
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости о трудностях в работе агентства в Польше, он отметил, что культурный центр в Гданьске был закрыт местными властями.
"Наша активность в Польше уже довольно здорово снижена. У нас было две точки: в Гданьске и Варшаве, где были культурные центры. Сейчас в Гданьске культурный центр закрылся, потому что им поляки не продлили аренду. Но, тем не менее, на сторонних площадках мы проводим наши мероприятия. В Варшаве наша работа тоже осложнена: кроме курсов русского языка и периодических мероприятий, работы тоже фактически нет", - сказал он.
Примаков подчеркнул, что подобные действия - выбор польской стороны, Россия не хотела разрывать культурные связи с Варшавой. "Они не должны иметь отношения к политике", - сказал Примаков.
Ранее в российском МИД сообщили, что в ночь на 12 ноября Неизвестные пытались напасть на посольство РФ в Польше, Москва потребовала расследования инцидента.