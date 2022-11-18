https://ria.ru/20221118/rossotrudnichestvo-1832373884.html

Примаков рассказал о трудностях в деятельности Россотрудничества в Польше

Примаков рассказал о трудностях в деятельности Россотрудничества в Польше - РИА Новости, 18.11.2022

Примаков рассказал о трудностях в деятельности Россотрудничества в Польше

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости о трудностях в работе агентства в Польше, он отметил, что культурный центр в Гданьске был закрыт... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:36

2022-11-18T06:36

2022-11-18T06:36

евгений примаков

польша

гданьск

варшава

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785729315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94846e820003335792ef7b42b2dc6f1f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости о трудностях в работе агентства в Польше, он отметил, что культурный центр в Гданьске был закрыт местными властями.Примаков подчеркнул, что подобные действия - выбор польской стороны, Россия не хотела разрывать культурные связи с Варшавой. "Они не должны иметь отношения к политике", - сказал Примаков.Ранее в российском МИД сообщили, что в ночь на 12 ноября Неизвестные пытались напасть на посольство РФ в Польше, Москва потребовала расследования инцидента.

https://ria.ru/20220726/vizy-1805059291.html

польша

гданьск

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений примаков, польша, гданьск, варшава, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)