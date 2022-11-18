https://ria.ru/20221118/rossiya-1832541056.html

Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт

Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022

Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт

Никакой серьезной "отмены России" произойти не может, сейчас на фоне спецоперации интерес к РФ, даже как к "потенциальному врагу", будет только расти, считает... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:34

2022-11-18T16:34

2022-11-18T16:34

общество

олег бондаренко

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакой серьезной "отмены России" произойти не может, сейчас на фоне спецоперации интерес к РФ, даже как к "потенциальному врагу", будет только расти, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко."Никакой серьезной отмены России не может произойти, в силу того, что Россия в принципе - ее нельзя ни отменить, ни чем-либо заменить, во-первых. Во-вторых, сейчас мы видим обратный процесс", - сказал Бондаренко на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки".Он напомнил, что в советское время в огромном количестве западных университетов были очень популярны и распространены кафедры, изучающие Советский Союз, советологи, кафедры русистики."Сейчас на фоне происходящего военного конфликта, конечно, интерес, и интерес даже с точки зрения изучения потенциального врага, с их стороны, он будет только увеличиваться, таким образом интерес к России будет только расти", - отметил Бондаренко.Он также полагает, что специальная военная операция может стать прологом к появлению в России нового общества "синих воротничков", представителей технический интеллигенции, которая создаст культ труда и честного успеха."Специальная военная операция, СВО, она может стать прологом к появлению в России нового - СВО родит ОСВ (общество "синих воротничков") как символ человека квалифицированного труда, представителя технический интеллигенции, которых так не хватает сейчас в российской экономике в нынешней ситуации", - сказал Бондаренко.По его словам, это станет очень важным в самое ближайшее время."Мы находимся накануне такой эпохи "синих воротничков", которое родит (не может не родить, в другой ситуации не будет никакого будущего) культ труда и честного успеха, которого в нашей стране, к сожалению, не было, в том виде, в котором должен был быть", - отметил политолог.

https://ria.ru/20221118/rezolyutsiya-1832511603.html

https://ria.ru/20221118/blinken-1832502848.html

https://ria.ru/20221118/stabilnost-1832500803.html

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общество, олег бондаренко, россия