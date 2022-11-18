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Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
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Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт
Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт
Никакой серьезной "отмены России" произойти не может, сейчас на фоне спецоперации интерес к РФ, даже как к "потенциальному врагу", будет только расти, считает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:34
2022-11-18T16:34
общество
олег бондаренко
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакой серьезной "отмены России" произойти не может, сейчас на фоне спецоперации интерес к РФ, даже как к "потенциальному врагу", будет только расти, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко."Никакой серьезной отмены России не может произойти, в силу того, что Россия в принципе - ее нельзя ни отменить, ни чем-либо заменить, во-первых. Во-вторых, сейчас мы видим обратный процесс", - сказал Бондаренко на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки".Он напомнил, что в советское время в огромном количестве западных университетов были очень популярны и распространены кафедры, изучающие Советский Союз, советологи, кафедры русистики."Сейчас на фоне происходящего военного конфликта, конечно, интерес, и интерес даже с точки зрения изучения потенциального врага, с их стороны, он будет только увеличиваться, таким образом интерес к России будет только расти", - отметил Бондаренко.Он также полагает, что специальная военная операция может стать прологом к появлению в России нового общества "синих воротничков", представителей технический интеллигенции, которая создаст культ труда и честного успеха."Специальная военная операция, СВО, она может стать прологом к появлению в России нового - СВО родит ОСВ (общество "синих воротничков") как символ человека квалифицированного труда, представителя технический интеллигенции, которых так не хватает сейчас в российской экономике в нынешней ситуации", - сказал Бондаренко.По его словам, это станет очень важным в самое ближайшее время."Мы находимся накануне такой эпохи "синих воротничков", которое родит (не может не родить, в другой ситуации не будет никакого будущего) культ труда и честного успеха, которого в нашей стране, к сожалению, не было, в том виде, в котором должен был быть", - отметил политолог.
https://ria.ru/20221118/rezolyutsiya-1832511603.html
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общество, олег бондаренко, россия
Общество, Олег Бондаренко, Россия
16:34 18.11.2022
 
Интерес к России по фоне спецоперации будет расти, считает эксперт

Эксперт Бондаренко: интерес к России на фоне спецоперации, даже как к врагу, будет расти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН
Флаги России и ООН - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакой серьезной "отмены России" произойти не может, сейчас на фоне спецоперации интерес к РФ, даже как к "потенциальному врагу", будет только расти, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"Никакой серьезной отмены России не может произойти, в силу того, что Россия в принципе - ее нельзя ни отменить, ни чем-либо заменить, во-первых. Во-вторых, сейчас мы видим обратный процесс", - сказал Бондаренко на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки".
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Он напомнил, что в советское время в огромном количестве западных университетов были очень популярны и распространены кафедры, изучающие Советский Союз, советологи, кафедры русистики.
"Сейчас на фоне происходящего военного конфликта, конечно, интерес, и интерес даже с точки зрения изучения потенциального врага, с их стороны, он будет только увеличиваться, таким образом интерес к России будет только расти", - отметил Бондаренко.
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Он также полагает, что специальная военная операция может стать прологом к появлению в России нового общества "синих воротничков", представителей технический интеллигенции, которая создаст культ труда и честного успеха.
"Специальная военная операция, СВО, она может стать прологом к появлению в России нового - СВО родит ОСВ (общество "синих воротничков") как символ человека квалифицированного труда, представителя технический интеллигенции, которых так не хватает сейчас в российской экономике в нынешней ситуации", - сказал Бондаренко.
По его словам, это станет очень важным в самое ближайшее время.
"Мы находимся накануне такой эпохи "синих воротничков", которое родит (не может не родить, в другой ситуации не будет никакого будущего) культ труда и честного успеха, которого в нашей стране, к сожалению, не было, в том виде, в котором должен был быть", - отметил политолог.
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