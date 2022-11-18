https://ria.ru/20221118/prigovor-1832482628.html
В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков
В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков - РИА Новости, 18.11.2022
В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков
Революционный суд иранской провинции Тегеран в пятницу вынес еще два смертных приговора участникам беспорядков, передает агентство ISNA. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:13
2022-11-18T14:13
2022-11-18T14:27
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иран
тегеран (город)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Тегеран в пятницу вынес еще два смертных приговора участникам беспорядков, передает агентство ISNA.Ранее тегеранские суды вынесли первые три смертных приговора участникам беспорядков в иранской столице."В Тегеране (на заседаниях) судов по недавним волнениям вынесены предварительные приговоры. В соответствии с ними, до настоящего момента пятеро человек приговорены к смертной казни и еще пятеро – к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет", – говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что такой приговор, согласно иранскому законодательству, вынесен за поджог административного здания и гражданского транспорта, сговор с целью совершения преступления против национальной безопасности, в том числе путем совершения коррупционных действий, устрашение людей на улицах при помощи холодного оружия, а также преднамеренное совершение террористического акта с целью убийства сотрудников полиции.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831551910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), белуджистан
В мире, Иран, Тегеран (город), Белуджистан
14:13 18.11.2022 (обновлено: 14:27 18.11.2022)
В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков
В Тегеране суд приговорил двоих участников беспорядков к смертной казни
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Тегеран в пятницу вынес еще два смертных приговора участникам беспорядков, передает агентство ISNA.
Ранее тегеранские суды вынесли первые три смертных приговора участникам беспорядков в иранской столице.
"В Тегеране (на заседаниях) судов по недавним волнениям вынесены предварительные приговоры. В соответствии с ними, до настоящего момента пятеро человек приговорены к смертной казни и еще пятеро – к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет", – говорится в сообщении агентства.
Агентство уточняет, что такой приговор, согласно иранскому законодательству, вынесен за поджог административного здания и гражданского транспорта, сговор с целью совершения преступления против национальной безопасности, в том числе путем совершения коррупционных действий, устрашение людей на улицах при помощи холодного оружия, а также преднамеренное совершение террористического акта с целью убийства сотрудников полиции.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан
, Тегеран и Курдистан
. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля
и Саудовской Аравией
, а также практически ежедневно изымают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.