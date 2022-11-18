https://ria.ru/20221118/prigovor-1832482628.html

В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков

В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков - РИА Новости, 18.11.2022

В Тегеране вынесли смертный приговор двум участникам беспорядков

Революционный суд иранской провинции Тегеран в пятницу вынес еще два смертных приговора участникам беспорядков, передает агентство ISNA. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:13

2022-11-18T14:13

2022-11-18T14:27

в мире

иран

тегеран (город)

белуджистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818530716_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_795008240c917a64f40f6d7e05f5ee64.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Тегеран в пятницу вынес еще два смертных приговора участникам беспорядков, передает агентство ISNA.Ранее тегеранские суды вынесли первые три смертных приговора участникам беспорядков в иранской столице."В Тегеране (на заседаниях) судов по недавним волнениям вынесены предварительные приговоры. В соответствии с ними, до настоящего момента пятеро человек приговорены к смертной казни и еще пятеро – к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет", – говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что такой приговор, согласно иранскому законодательству, вынесен за поджог административного здания и гражданского транспорта, сговор с целью совершения преступления против национальной безопасности, в том числе путем совершения коррупционных действий, устрашение людей на улицах при помощи холодного оружия, а также преднамеренное совершение террористического акта с целью убийства сотрудников полиции.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831551910.html

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831412346.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831303312.html

иран

тегеран (город)

белуджистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), белуджистан