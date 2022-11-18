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Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях - РИА Новости, 18.11.2022
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Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях
Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях - РИА Новости, 18.11.2022
Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях
Страны "Большой семерки" переймут практику Германии с выдачей украинским беженцам по прибытии анкеты с вопросами о военных преступлениях, заявила министр... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:16
2022-11-18T16:25
в мире
владимир путин
германия
украина
россия
g7
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" переймут практику Германии с выдачей украинским беженцам по прибытии анкеты с вопросами о военных преступлениях, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (партия СДПГ)."Многие из нас (глав МВД G7) сказали, что переймут идею, как в случае с Германией, что прибывающим в страны беженцам (из Украины) сразу же будут выдаваться анкеты для сбора доказательств военных преступлений", - сказала Фезер во время пресс-конференции по итогам встречи глав МВД G7 в немецком Эльтвилле. Выступление транслировалось в прямом эфире телеканала Phoenix.Фрезер добавила, что главы МВД также договорились продолжить поддержку правоохранительных органов Украины, в особенности в расследовании преступлений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html
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в мире, владимир путин, германия, украина, россия, g7
В мире, Владимир Путин, Германия, Украина, Россия, G7
16:16 18.11.2022 (обновлено: 16:25 18.11.2022)
 
Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях

Глава МВД ФРГ Фезер: страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях

© AP Photo / Sergei GritsБеженцы на границе Украины и Польши
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" переймут практику Германии с выдачей украинским беженцам по прибытии анкеты с вопросами о военных преступлениях, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (партия СДПГ).
"Многие из нас (глав МВД G7) сказали, что переймут идею, как в случае с Германией, что прибывающим в страны беженцам (из Украины) сразу же будут выдаваться анкеты для сбора доказательств военных преступлений", - сказала Фезер во время пресс-конференции по итогам встречи глав МВД G7 в немецком Эльтвилле. Выступление транслировалось в прямом эфире телеканала Phoenix.
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Фрезер добавила, что главы МВД также договорились продолжить поддержку правоохранительных органов Украины, в особенности в расследовании преступлений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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