16:16 18.11.2022 (обновлено: 16:25 18.11.2022)
Страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях
Глава МВД ФРГ Фезер: страны G7 опросят украинских беженцев о военных преступлениях
© AP Photo / Sergei GritsБеженцы на границе Украины и Польши
© AP Photo / Sergei Grits
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" переймут практику Германии с выдачей украинским беженцам по прибытии анкеты с вопросами о военных преступлениях, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (партия СДПГ).
"Многие из нас (глав МВД G7) сказали, что переймут идею, как в случае с Германией, что прибывающим в страны беженцам (из Украины) сразу же будут выдаваться анкеты для сбора доказательств военных преступлений", - сказала Фезер во время пресс-конференции по итогам встречи глав МВД G7 в немецком Эльтвилле. Выступление транслировалось в прямом эфире телеканала Phoenix.
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Фрезер добавила, что главы МВД также договорились продолжить поддержку правоохранительных органов Украины, в особенности в расследовании преступлений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.