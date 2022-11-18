https://ria.ru/20221118/pozhar-1832447434.html

СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии

СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022

СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии

Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:55

2022-11-18T12:55

2022-11-18T13:23

происшествия

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

стерлитамакский район

россия

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме.В ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи возбудили уголовное дело."Следователями-криминалистами аппарата следственного управления республики совместно со следователями, сотрудниками МВД и МЧС проведен осмотр места происшествия, по предварительным результатам которого установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме", - сообщает СК.Следователи продолжают допрашивать родственников погибших, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, проверяют полноту принимаемых мер по противопожарной безопасности владельцами дома и специализированными службами, устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.По данным СК, в результате пожара погибли 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и дети 14, 10, 8, 7, 6 лет. В сельсовете Матвеевки РИА Новости рассказали, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме, мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя.

https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832381864.html

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832381379.html

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стерлитамакский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, стерлитамакский район, россия