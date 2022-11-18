12:55 18.11.2022 (обновлено: 13:23 18.11.2022)
СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии
СК назвал короткое замыкание предварительной версией пожара в жилом доме под Стерлитамаком
© Фото : СУ СК РФ по Республике БашкортостанНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме.
В ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи возбудили уголовное дело.
"Следователями-криминалистами аппарата следственного управления республики совместно со следователями, сотрудниками МВД и МЧС проведен осмотр места происшествия, по предварительным результатам которого установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме", - сообщает СК.
Следователи продолжают допрашивать родственников погибших, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, проверяют полноту принимаемых мер по противопожарной безопасности владельцами дома и специализированными службами, устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.
По данным СК, в результате пожара погибли 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и дети 14, 10, 8, 7, 6 лет. В сельсовете Матвеевки РИА Новости рассказали, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме, мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя.