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СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022
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СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии
СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022
СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии
Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:55
2022-11-18T13:23
происшествия
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
стерлитамакский район
россия
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме.В ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи возбудили уголовное дело."Следователями-криминалистами аппарата следственного управления республики совместно со следователями, сотрудниками МВД и МЧС проведен осмотр места происшествия, по предварительным результатам которого установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме", - сообщает СК.Следователи продолжают допрашивать родственников погибших, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, проверяют полноту принимаемых мер по противопожарной безопасности владельцами дома и специализированными службами, устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.По данным СК, в результате пожара погибли 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и дети 14, 10, 8, 7, 6 лет. В сельсовете Матвеевки РИА Новости рассказали, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме, мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя.
https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832381864.html
https://ria.ru/20221118/pozhar-1832381379.html
стерлитамак
республика башкортостан
стерлитамакский район
россия
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происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, стерлитамакский район, россия
Происшествия, Стерлитамак, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, Россия
12:55 18.11.2022 (обновлено: 13:23 18.11.2022)
 
СК назвал предварительную версию пожара в Башкирии

СК назвал короткое замыкание предварительной версией пожара в жилом доме под Стерлитамаком

© Фото : СУ СК РФ по Республике БашкортостанНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : СУ СК РФ по Республике Башкортостан
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ считает предварительной причиной пожара в селе Башкирии, где погибла семья из семи человек, короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме.
В ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи возбудили уголовное дело.
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Следователями-криминалистами аппарата следственного управления республики совместно со следователями, сотрудниками МВД и МЧС проведен осмотр места происшествия, по предварительным результатам которого установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме", - сообщает СК.
Следователи продолжают допрашивать родственников погибших, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, проверяют полноту принимаемых мер по противопожарной безопасности владельцами дома и специализированными службами, устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.
По данным СК, в результате пожара погибли 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и дети 14, 10, 8, 7, 6 лет. В сельсовете Матвеевки РИА Новости рассказали, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме, мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя.
Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек
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ПроисшествияСтерлитамакСледственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанСтерлитамакский районРоссия
 
 
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