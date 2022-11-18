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Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой
Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой - РИА Новости, 18.11.2022
Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой
Необходимо развивать потенциал торгово-экономических отношений России и Армении, заявил армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян в рамках делового... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:36
2022-11-18T16:36
2022-11-18T16:36
в мире
вагаршак арутюнян
армения
россия
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деловая россия
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо развивать потенциал торгово-экономических отношений России и Армении, заявил армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян в рамках делового мероприятия: "Российско-армянское деловое сотрудничество: ведение бизнеса в современных реалиях", которое прошло в армянской дипмиссии.В мероприятии приняли участие представители армянских и российских бизнес кругов, а также представители различных российских государственных и общественных структур, в том числе из МИД РФ, департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и общероссийской общественной организации "Деловая Россия",Арутюнян отметил важную роль торгово-экономического взаимодействия в армяно-российских союзнических отношениях."Глава диппредставительства позитивно оценил динамику наращивания торгово-экономических отношений между Арменией и Россией за последний период времени, а также указал на необходимость развития всего потенциала этих отношений в ключевых отраслях экономики" - сообщили в посольстве.В этом контексте Арутюнян обратил внимание на возможности, открывающиеся для предпринимателей двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и постоянно обновляющуюся благоприятную среду для инвестирования в Армению.В своем выступлении посол Армении в России рассказал также об основных направлениях экономической деятельности в Армении и политике правительства страны в этом направлении, говорится в сообщении.
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в мире, вагаршак арутюнян, армения, россия, москва, деловая россия, евразийский экономический союз
В мире, Вагаршак Арутюнян, Армения, Россия, Москва, Деловая Россия, Евразийский экономический союз
Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой
Посол Армении Арутюнян: нужно развивать потенциал экономических отношений Москвы и Еревана