https://ria.ru/20221118/potentsial-1832541918.html

Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой

Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой - РИА Новости, 18.11.2022

Посол Армении заявил о важности развития экономических отношений с Москвой

Необходимо развивать потенциал торгово-экономических отношений России и Армении, заявил армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян в рамках делового... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:36

2022-11-18T16:36

2022-11-18T16:36

в мире

вагаршак арутюнян

армения

россия

москва

деловая россия

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо развивать потенциал торгово-экономических отношений России и Армении, заявил армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян в рамках делового мероприятия: "Российско-армянское деловое сотрудничество: ведение бизнеса в современных реалиях", которое прошло в армянской дипмиссии.В мероприятии приняли участие представители армянских и российских бизнес кругов, а также представители различных российских государственных и общественных структур, в том числе из МИД РФ, департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и общероссийской общественной организации "Деловая Россия",Арутюнян отметил важную роль торгово-экономического взаимодействия в армяно-российских союзнических отношениях."Глава диппредставительства позитивно оценил динамику наращивания торгово-экономических отношений между Арменией и Россией за последний период времени, а также указал на необходимость развития всего потенциала этих отношений в ключевых отраслях экономики" - сообщили в посольстве.В этом контексте Арутюнян обратил внимание на возможности, открывающиеся для предпринимателей двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и постоянно обновляющуюся благоприятную среду для инвестирования в Армению.В своем выступлении посол Армении в России рассказал также об основных направлениях экономической деятельности в Армении и политике правительства страны в этом направлении, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html

https://ria.ru/20221031/armeniya-1827642216.html

армения

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