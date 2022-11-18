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В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма

В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма - РИА Новости, 18.11.2022

В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма

В городе Стаханов (ЛНР) задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма, его добычей стали пожертвования прихожан, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:34

2022-11-18T18:34

2022-11-18T18:34

стаханов

луганская народная республика

мвд лнр

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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. В городе Стаханов (ЛНР) задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма, его добычей стали пожертвования прихожан, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.Подозреваемый в убийстве настоятеля на данный момент задержан. Со слов представителя МВД ЛНР, по предварительной версии, убийство было совершено с целью грабежа."Подозреваемый хотел скрыться на личном автомобиле настоятеля с сумкой потерпевшего, в которой находились деньги", - уточнил РИА Новости сотрудник ЦОС.Со слов собеседника агентства, в украденной сумке могли находится пожертвования прихожан. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства убийства, отрабатывает различные версии.Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник. По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий – уроженец Стаханова, ему было 42 года.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

стаханов, луганская народная республика, мвд лнр