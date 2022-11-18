https://ria.ru/20221118/podozrevaemyy-1832596645.html
В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма
В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма - РИА Новости, 18.11.2022
В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма
В городе Стаханов (ЛНР) задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма, его добычей стали пожертвования прихожан, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:34
2022-11-18T18:34
2022-11-18T18:34
стаханов
луганская народная республика
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. В городе Стаханов (ЛНР) задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма, его добычей стали пожертвования прихожан, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.Подозреваемый в убийстве настоятеля на данный момент задержан. Со слов представителя МВД ЛНР, по предварительной версии, убийство было совершено с целью грабежа."Подозреваемый хотел скрыться на личном автомобиле настоятеля с сумкой потерпевшего, в которой находились деньги", - уточнил РИА Новости сотрудник ЦОС.Со слов собеседника агентства, в украденной сумке могли находится пожертвования прихожан. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства убийства, отрабатывает различные версии.Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник. По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий – уроженец Стаханова, ему было 42 года.
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стаханов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стаханов, луганская народная республика, мвд лнр
Стаханов, Луганская Народная Республика, МВД ЛНР
В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма
В Стаханове в ЛНР задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости.
В городе Стаханов (ЛНР) задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма, его добычей стали пожертвования прихожан, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре
общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Стахановского ГУВД установлено, что убийство в ходе возникшего конфликта совершил гражданин 1982 года рождения", - сообщает ЦОС.
Подозреваемый в убийстве настоятеля на данный момент задержан. Со слов представителя МВД ЛНР, по предварительной версии, убийство было совершено с целью грабежа.
"Подозреваемый хотел скрыться на личном автомобиле настоятеля с сумкой потерпевшего, в которой находились деньги", - уточнил РИА Новости сотрудник ЦОС.
Со слов собеседника агентства, в украденной сумке могли находится пожертвования прихожан. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства убийства, отрабатывает различные версии.
Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник. По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий – уроженец Стаханова, ему было 42 года.