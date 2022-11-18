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В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832647701.html
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:45
2022-11-18T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир джабаров
россия
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил, что даже в годы Великой Отечественной войны такие преступления совершали только гестаповцы и эсэсовцы.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."Просто в голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Знаете, о чем подумалось? Ведь даже солдаты вермахта в годы Великой Отечественной войны не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Расстреливали их позже уже гестаповцы и эсэсовцы", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Джабарова, представители братского для РФ "народа до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров"."Даже взятых в плен убийц из полка "Азов" (организация запрещена в России) мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят", - добавил он."Украина тяжело больна неонацизмом. Цели и задачи спецоперации должны быть выполнены", - заключил сенатор.
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в мире, владимир джабаров, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Джабаров, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
20:45 18.11.2022 (обновлено: 20:46 18.11.2022)
 
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных

Сенатор Джабаров: даже в годы ВОВ советских военнопленных расстреливали только гестаповцы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил, что даже в годы Великой Отечественной войны такие преступления совершали только гестаповцы и эсэсовцы.
Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
"Просто в голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Знаете, о чем подумалось? Ведь даже солдаты вермахта в годы Великой Отечественной войны не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Расстреливали их позже уже гестаповцы и эсэсовцы", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Джабарова, представители братского для РФ "народа до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров".
"Даже взятых в плен убийц из полка "Азов" (организация запрещена в России) мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят", - добавил он.
"Украина тяжело больна неонацизмом. Цели и задачи спецоперации должны быть выполнены", - заключил сенатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 20:12Специальная военная операция на Украине
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ДжабаровРоссияСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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