https://ria.ru/20221118/plennye-1832647701.html
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:45
2022-11-18T20:45
2022-11-18T20:46
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в мире
владимир джабаров
россия
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил, что даже в годы Великой Отечественной войны такие преступления совершали только гестаповцы и эсэсовцы.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."Просто в голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Знаете, о чем подумалось? Ведь даже солдаты вермахта в годы Великой Отечественной войны не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Расстреливали их позже уже гестаповцы и эсэсовцы", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Джабарова, представители братского для РФ "народа до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров"."Даже взятых в плен убийц из полка "Азов" (организация запрещена в России) мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят", - добавил он."Украина тяжело больна неонацизмом. Цели и задачи спецоперации должны быть выполнены", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832642155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир джабаров, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Джабаров, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
20:45 18.11.2022 (обновлено: 20:46 18.11.2022)
В Совфеде отреагировали на расстрел ВСУ российских военнопленных
Сенатор Джабаров: даже в годы ВОВ советских военнопленных расстреливали только гестаповцы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя расправу украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, заявил, что даже в годы Великой Отечественной войны такие преступления совершали только гестаповцы и эсэсовцы.
Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ
сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
"Просто в голове не укладывается, что ВСУ
обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Знаете, о чем подумалось? Ведь даже солдаты вермахта в годы Великой Отечественной войны не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Расстреливали их позже уже гестаповцы и эсэсовцы", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Джабарова, представители братского для РФ "народа до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров".
"Даже взятых в плен убийц из полка "Азов" (организация запрещена в России) мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят", - добавил он.
"Украина тяжело больна неонацизмом. Цели и задачи спецоперации должны быть выполнены", - заключил сенатор.