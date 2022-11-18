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В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832589981.html
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом - РИА Новости, 18.11.2022
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:08
2022-11-18T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.Украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России, это преступление никому не удастся представить в качестве "трагического исключения", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что "опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает"."Обыкновенный фашизм. Это не военные, бьющиеся за свою страну на равных условиях, это просто военные преступники. Их ждёт трибунал и самое жёсткое наказание", - написал Чернышов в своем Telegram-канале.
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в мире, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:08 18.11.2022
 
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом

Депутат Чернышов назвал фашистами участников расправы над российскими пленными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.
Украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России, это преступление никому не удастся представить в качестве "трагического исключения", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что "опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает".
"Обыкновенный фашизм. Это не военные, бьющиеся за свою страну на равных условиях, это просто военные преступники. Их ждёт трибунал и самое жёсткое наказание", - написал Чернышов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис Чернышов (депутат)РоссияГосдума РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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