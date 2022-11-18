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В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом

В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом - РИА Новости, 18.11.2022

В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:08

2022-11-18T18:08

2022-11-18T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

борис чернышов (депутат)

россия

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.Украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России, это преступление никому не удастся представить в качестве "трагического исключения", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что "опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает"."Обыкновенный фашизм. Это не военные, бьющиеся за свою страну на равных условиях, это просто военные преступники. Их ждёт трибунал и самое жёсткое наказание", - написал Чернышов в своем Telegram-канале.

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Кирилл Волков

в мире, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр