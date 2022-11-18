https://ria.ru/20221118/peterburg-1832430713.html
Эксперты рассказали, как подорожали отели Петербурга на Новый год
Эксперты рассказали, как подорожали отели Петербурга на Новый год - РИА Новости, 18.11.2022
Эксперты рассказали, как подорожали отели Петербурга на Новый год
Туристы активно раскупают номера в отелях Санкт-Петербурга на новогодние праздники, в некоторых гостиницах уже нет мест, сообщает TourDom. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:15
2022-11-18T15:15
2022-11-18T15:15
туризм
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туристы активно раскупают номера в отелях Санкт-Петербурга на новогодние праздники, в некоторых гостиницах уже нет мест, сообщает TourDom. Самые популярные даты у туристов, бронирующих размещение в Северной столице, – 3–4 января. "В эти дни загрузка отелей по состоянию на 14 ноября в среднем достигает 40 процентов, – сообщил руководитель Hotel Advisors Сергей Данильченко. – Спрос на 7–8 января пока заметно ниже".При этом средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодний период, по данным TravelLine, составляет 7088 рублей в сутки, что на 26 процентов больше, чем год назад.Наибольший интерес у гостей города вызывают гостиницы уровня "три звезды". В некоторых из них места на новогодние даты уже разобраны. Это подтверждают данные сервиса бронирования "Островок.ру". В обычные дни декабря для заказа доступны 328 трехзвездочных отелей Центрального района города, в праздничные с 1 по 4 января – лишь 120."На данный момент у нас номера на новогоднюю ночь и Рождество полностью заняты", – говорит руководитель гостиницы “Охтинская” Игорь Богданов. По его словам, на остальные дни праздников темп бронирования достаточно неплохой, в принципе, как и в прошлом году.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, туристы, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, туристы, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Новый год
Эксперты рассказали, как подорожали отели Петербурга на Новый год
Отели Санкт-Петербурга на Новый год подорожали более чем на 20 процентов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Туристы активно раскупают номера в отелях Санкт-Петербурга на новогодние праздники, в некоторых гостиницах уже нет мест, сообщает
TourDom.
Самые популярные даты у туристов, бронирующих размещение в Северной столице, – 3–4 января. "В эти дни загрузка отелей по состоянию на 14 ноября в среднем достигает 40 процентов, – сообщил руководитель Hotel Advisors Сергей Данильченко. – Спрос на 7–8 января пока заметно ниже".
При этом средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодний период, по данным TravelLine, составляет 7088 рублей в сутки, что на 26 процентов больше, чем год назад.
Наибольший интерес у гостей города вызывают гостиницы уровня "три звезды". В некоторых из них места на новогодние даты уже разобраны. Это подтверждают данные сервиса бронирования "Островок.ру". В обычные дни декабря для заказа доступны 328 трехзвездочных отелей Центрального района города, в праздничные с 1 по 4 января – лишь 120.
"На данный момент у нас номера на новогоднюю ночь и Рождество полностью заняты", – говорит руководитель гостиницы “Охтинская” Игорь Богданов. По его словам, на остальные дни праздников темп бронирования достаточно неплохой, в принципе, как и в прошлом году.