https://ria.ru/20221118/pedagogi-1832430324.html

Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области

Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2022

Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области

В Запорожской области дефицит кадров в образовательных учреждениях составляет около 1 тысячи педагогов, из них около 200 - учителя начальной школы, сообщил врио РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:15

2022-11-18T12:15

2022-11-18T12:21

евгений балицкий

общество

запорожская область

россия

валерий фальков

российское историческое общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/38/1552603860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6915a4748f7aa7024544c9e162000fb.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Запорожской области дефицит кадров в образовательных учреждениях составляет около 1 тысячи педагогов, из них около 200 - учителя начальной школы, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что у него состоялась встреча с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым."Обсудили вопросы, связанные с формированием кадрового педагогического состава образовательных учреждений Запорожской области, - проблема, которая остается для нас актуальной и требует системного решения. На сегодняшний день дефицит кадров составляет около тысячи педагогов, из них около двухсот - учителя начальной школы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Также, сообщил он, на встрече обсуждался вопрос работы и развития отделения Российского исторического общества Запорожской области.

https://ria.ru/20221118/ege-1832417214.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений балицкий, общество, запорожская область, россия, валерий фальков, российское историческое общество, образование - общество