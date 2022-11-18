https://ria.ru/20221118/pedagogi-1832430324.html
Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области
Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2022
Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области
В Запорожской области дефицит кадров в образовательных учреждениях составляет около 1 тысячи педагогов, из них около 200 - учителя начальной школы, сообщил врио РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:15
2022-11-18T12:15
2022-11-18T12:21
евгений балицкий
общество
запорожская область
россия
валерий фальков
российское историческое общество
образование - общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Запорожской области дефицит кадров в образовательных учреждениях составляет около 1 тысячи педагогов, из них около 200 - учителя начальной школы, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что у него состоялась встреча с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым."Обсудили вопросы, связанные с формированием кадрового педагогического состава образовательных учреждений Запорожской области, - проблема, которая остается для нас актуальной и требует системного решения. На сегодняшний день дефицит кадров составляет около тысячи педагогов, из них около двухсот - учителя начальной школы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Также, сообщил он, на встрече обсуждался вопрос работы и развития отделения Российского исторического общества Запорожской области.
https://ria.ru/20221118/ege-1832417214.html
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евгений балицкий, общество, запорожская область, россия, валерий фальков, российское историческое общество, образование - общество
Евгений Балицкий, Общество, Запорожская область, Россия, Валерий Фальков, Российское историческое общество, Образование - Общество
12:15 18.11.2022 (обновлено: 12:21 18.11.2022)
Балицкий заявил о дефиците педагогов в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил о нехватке около тысячи педагогов