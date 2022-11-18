https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html

В Риге облили краской памятник Пушкину

В Риге облили краской памятник Пушкину - РИА Новости, 18.11.2022

В Риге облили краской памятник Пушкину

Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщило посольство России в Латвии. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:41

2022-11-18T12:41

2022-11-18T12:41

в мире

александр пушкин

латвия

россия

рига

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832438806_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_a07ff8f3196553413c55a54b290be713.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщило посольство России в Латвии."Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале, разместив фотографию оскверненного памятника.Латвия 18 ноября отмечает государственный праздник в честь провозглашения независимости в 1918 году.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20221117/snos-1832355900.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр пушкин, латвия, россия, рига, сергей лавров