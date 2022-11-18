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В Риге облили краской памятник Пушкину
В Риге облили краской памятник Пушкину - РИА Новости, 18.11.2022
В Риге облили краской памятник Пушкину
Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщило посольство России в Латвии. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:41
2022-11-18T12:41
2022-11-18T12:41
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщило посольство России в Латвии."Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале, разместив фотографию оскверненного памятника.Латвия 18 ноября отмечает государственный праздник в честь провозглашения независимости в 1918 году.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, александр пушкин, латвия, россия, рига, сергей лавров
В мире, Александр Пушкин, Латвия, Россия, Рига, Сергей Лавров
В Риге облили краской памятник Пушкину
Посольство России в Латвии сообщило, что в Риге облили краской памятник Пушкину