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Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе
Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе - РИА Новости, 18.11.2022
Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе
Около половины (47%) школьников мечтают об удаленной работе, а 33% согласились бы на периодическое посещение офиса, 69% хотели бы работать в России, сообщили... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:52
2022-11-18T15:52
2022-11-18T15:52
синергия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около половины (47%) школьников мечтают об удаленной работе, а 33% согласились бы на периодическое посещение офиса, 69% хотели бы работать в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Синергия" со ссылкой на проведенный вузом опрос.В вузе добавили, что большинство школьников, которые участвовали в опросе, хотели бы работать в России – таких 69%, четверть думают о трудоустройстве за границей, при этом 42% детей согласились бы на работу там, где они живут сейчас, а еще 35% переехали бы в город-миллионник, 14% нацелены на жизнь в столице.Опрос проводился во время Всероссийской профориентационной недели "Найди свое призвание!", которую Университет "Синергия" при поддержке Минцифры России, Минтруда России и Комитета Госдумы по молодежной политике провёл с целью помощи учащимся в выборе профессии. Всего в опросе приняли участие 104 тысячи человек в возрасте 14-18 лет: школьников и колледжистов из 89 субъектов страны.
https://ria.ru/20221117/studenty-1832191416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синергия, россия, общество, образование - общество
Синергия, Россия, Общество, Образование - Общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около половины (47%) школьников мечтают об удаленной работе, а 33% согласились бы на периодическое посещение офиса, 69% хотели бы работать в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Синергия" со ссылкой на проведенный вузом опрос.
"Об удаленной работе мечтают 47% опрошенных. 33% согласились бы на гибридный вариант с периодическим посещением офиса, и только 20% охотно трудились бы офлайн. Примерно 41% респондентов хотели бы получать зарплату в районе 50-70 тысяч рублей в месяц. 26% планируют зарабатывать от 30 до 50 тысяч, а 19% – не больше 30 тысяч. Получать более 70 тысяч рублей намерены 14% опрошенных", - говорится в сообщении.
В вузе добавили, что большинство школьников, которые участвовали в опросе, хотели бы работать в России – таких 69%, четверть думают о трудоустройстве за границей, при этом 42% детей согласились бы на работу там, где они живут сейчас, а еще 35% переехали бы в город-миллионник, 14% нацелены на жизнь в столице.
"Мы видим, что тренд на удаленную работу среди молодого поколения стал определяющим в их системе ценностей. Работодателя, который предложит им дистанционный формат, молодежь будет выбирать более охотно. Все это в будущем может привести к серьезной трансформации рынка труда, когда компании будут менять структуру занятости, чтобы привлекать наиболее перспективных молодых специалистов", – сказал ректор университета "Синергия" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении.
Опрос проводился во время Всероссийской профориентационной недели "Найди свое призвание!", которую Университет "Синергия" при поддержке Минцифры России, Минтруда России и Комитета Госдумы
по молодежной политике провёл с целью помощи учащимся в выборе профессии. Всего в опросе приняли участие 104 тысячи человек в возрасте 14-18 лет: школьников и колледжистов из 89 субъектов страны.