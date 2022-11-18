https://ria.ru/20221118/opros-1832523235.html

Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе

Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе - РИА Новости, 18.11.2022

Опрос "Синергии": около половины школьников мечтают об удаленной работе

Около половины (47%) школьников мечтают об удаленной работе, а 33% согласились бы на периодическое посещение офиса, 69% хотели бы работать в России, сообщили... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:52

2022-11-18T15:52

2022-11-18T15:52

синергия

россия

общество

образование - общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около половины (47%) школьников мечтают об удаленной работе, а 33% согласились бы на периодическое посещение офиса, 69% хотели бы работать в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Синергия" со ссылкой на проведенный вузом опрос.В вузе добавили, что большинство школьников, которые участвовали в опросе, хотели бы работать в России – таких 69%, четверть думают о трудоустройстве за границей, при этом 42% детей согласились бы на работу там, где они живут сейчас, а еще 35% переехали бы в город-миллионник, 14% нацелены на жизнь в столице.Опрос проводился во время Всероссийской профориентационной недели "Найди свое призвание!", которую Университет "Синергия" при поддержке Минцифры России, Минтруда России и Комитета Госдумы по молодежной политике провёл с целью помощи учащимся в выборе профессии. Всего в опросе приняли участие 104 тысячи человек в возрасте 14-18 лет: школьников и колледжистов из 89 субъектов страны.

https://ria.ru/20221117/studenty-1832191416.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

синергия, россия, общество, образование - общество