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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832556484.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:10
2022-11-18T17:10
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.44 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.45 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.55 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.04 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.44 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/novaya-kakhovka-1832552407.html
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донецк
горловка
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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
17:10 18.11.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда, заявили в Донецке

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.44 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 15.45 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.55 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.04 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.44 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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