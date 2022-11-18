https://ria.ru/20221118/obstrel-1832515910.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:34
2022-11-18T15:34
2022-11-18T15:34
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.30 украинские войска выпустили по Минеральному пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 13.40 по Каштановому - три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 13.44 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 14.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 14.50 и 15.14 по Куйбышевскому району Донецка - восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20221118/zhkkh-1832512449.html
https://ria.ru/20221118/zuzana-1832510474.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Минеральное и Ясиноватую