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Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ

Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 18.11.2022

Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ

Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, передает... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:13

2022-11-18T19:13

2022-11-18T19:37

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину."Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", - говорится в сообщении агентства.Ранее Ясина заявил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лодзь не ожидается.В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.

https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html

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в мире, польша, россия, обсе, сергей лавров, владимир джабаров, лодзь, совет федерации рф, мид польши