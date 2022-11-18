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Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 18.11.2022
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Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ
Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 18.11.2022
Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ
Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, передает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:13
2022-11-18T19:37
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россия
обсе
сергей лавров
владимир джабаров
лодзь
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину."Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", - говорится в сообщении агентства.Ранее Ясина заявил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лодзь не ожидается.В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.
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в мире, польша, россия, обсе, сергей лавров, владимир джабаров, лодзь, совет федерации рф, мид польши
В мире, Польша, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Владимир Джабаров, Лодзь, Совет Федерации РФ, МИД Польши
19:13 18.11.2022 (обновлено: 19:37 18.11.2022)
 
Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ

Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ в декабре

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.
"Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Ясина заявил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лодзь не ожидается.
В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:06
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
 
В миреПольшаРоссияОБСЕСергей ЛавровВладимир ДжабаровЛодзьСовет Федерации РФМИД Польши
 
 
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