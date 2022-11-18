https://ria.ru/20221118/obrushenie-1832516973.html

Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек - РИА Новости, 18.11.2022

Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек

Жертвами обрушения жилого дома в иракской Сулеймании стали уже 15 человек, сообщил портал Shafaq news. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:36

2022-11-18T15:36

2022-11-18T15:42

в мире

ирак

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КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Жертвами обрушения жилого дома в иракской Сулеймании стали уже 15 человек, сообщил портал Shafaq news."До 15 человек возросло число погибших из-за взрыва газа в Сулеймании, пострадали 12 человек", - сообщает портал со ссылкой на управление полиции города.Отмечается, что причиной обрушения стал взрыв баллона с газом в одном из жилищных комплексов Сулеймании накануне в четверг.Взрыв привел к полному обрушению жилого здания, а также вызвал значительный ущерб в соседних домах.В четверг вечером власти региона сообщали о пяти погибших и 15 раненых.По данным Shafaq news, в настоящий момент спасатели закончили извлечение тел из-под обломков обрушившегося здания.

https://ria.ru/20221117/pozhar-1832114096.html

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