https://ria.ru/20221118/obrushenie-1832516973.html
Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек
Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек - РИА Новости, 18.11.2022
Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек
Жертвами обрушения жилого дома в иракской Сулеймании стали уже 15 человек, сообщил портал Shafaq news. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:36
2022-11-18T15:36
2022-11-18T15:42
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КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Жертвами обрушения жилого дома в иракской Сулеймании стали уже 15 человек, сообщил портал Shafaq news."До 15 человек возросло число погибших из-за взрыва газа в Сулеймании, пострадали 12 человек", - сообщает портал со ссылкой на управление полиции города.Отмечается, что причиной обрушения стал взрыв баллона с газом в одном из жилищных комплексов Сулеймании накануне в четверг.Взрыв привел к полному обрушению жилого здания, а также вызвал значительный ущерб в соседних домах.В четверг вечером власти региона сообщали о пяти погибших и 15 раненых.По данным Shafaq news, в настоящий момент спасатели закончили извлечение тел из-под обломков обрушившегося здания.
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в мире, ирак
15:36 18.11.2022 (обновлено: 15:42 18.11.2022)
Число погибших при обрушении жилого дома в Ираке возросло до 15 человек
Shafaq news: число погибших при обрушении жилого дома в иракской Сулеймании возросло до 15
КАИР, 18 ноя - РИА Новости.
Жертвами обрушения жилого дома в иракской Сулеймании стали уже 15 человек, сообщил
портал Shafaq news.
"До 15 человек возросло число погибших из-за взрыва газа в Сулеймании, пострадали 12 человек", - сообщает портал со ссылкой на управление полиции города.
Отмечается, что причиной обрушения стал взрыв баллона с газом в одном из жилищных комплексов Сулеймании накануне в четверг.
Взрыв привел к полному обрушению жилого здания, а также вызвал значительный ущерб в соседних домах.
В четверг вечером власти региона сообщали о пяти погибших и 15 раненых.
По данным Shafaq news, в настоящий момент спасатели закончили извлечение тел из-под обломков обрушившегося здания.