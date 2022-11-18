https://ria.ru/20221118/kooperatsiya-1832409375.html
КМСП: Россия и Азербайджан запустили механизмы кооперации бизнеса
КМСП: Россия и Азербайджан запустили механизмы кооперации бизнеса - РИА Новости, 18.11.2022
КМСП: Россия и Азербайджан запустили механизмы кооперации бизнеса
Россия и Азербайджан уже создали необходимые условия и запустили механизмы для кооперации бизнеса двух стран и намерены их развивать в дальнейшем, сообщил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:09
2022-11-18T11:09
2022-11-18T11:09
корпорация мсп
россия
азербайджан
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан уже создали необходимые условия и запустили механизмы для кооперации бизнеса двух стран и намерены их развивать в дальнейшем, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич."Сегодня на нашей Цифровой платформе МСП.РФ в рамках сервиса "Промышленная кооперация и сбыт" уже представлено более 30 зарубежных компаний из восьми стран. Это в том числе Беларусь, Индия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Оман, а также коллеги из Азербайджана, которые начали размещать свои позиции. Две из трех компаний уже получили отклики и ведут предметные переговоры для заключения сделок", - сказал Исаевич, принимающий участие в проходящем в Баку 11-м Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.Он заверил что Корпорация МСП готова помогать азербайджанским компаниям встроиться в российский рынок, найти себе контрагентов или посмотреть на российский рынок сбыта с точки зрения оцифрованного спроса и предложений крупных компаний.Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Маммадов в свою очередь отметил важность стимулирования предпринимательской активности. Это, по его словам, особенно актуально сегодня, когда отступает пандемия, и просевшему из-за коронавирусных ограничений бизнесу необходима поддержка для восстановления."Мы уже скоро оставим пандемию позади, и предприниматели начнут активно действовать. В связи с условиями, которые действуют в нашей стране из-за пандемии, сухопутные границы у нас еще не открыты. Но этот вопрос обсуждается, и в ближайшем будущем наши торгово-экономические отношения возобновятся в том русле, которое мы привыкли видеть", — сказал Маммадов, отметив при этом, что азербайджанские власти готовы оказывать содействие российским инвесторам в республику.По итогам дискуссии, в которой принимали участие в том числе представители бизнеса двух стран, предприниматели выразили заинтересованность в размещении своего спроса на Цифровой платформе МСП.РФ.При этом, как отметил глава КМСП, азербайджанские компании при соответствии критериям для включения в реестр МСП вправе рассчитывать и на поддержку Корпорации. Это могут быть финансовые меры, расширение рынков сбыта, встраивание в кооперационные цепочки, использование сервисов Цифровой платформе МСП.РФ и другие механизмы.МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис, а также региональные меры поддержки.
https://ria.ru/20221118/programma-1832251600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия, азербайджан, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Корпорация МСП, Россия, Азербайджан, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан уже создали необходимые условия и запустили механизмы для кооперации бизнеса двух стран и намерены их развивать в дальнейшем, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.
"Сегодня на нашей Цифровой платформе МСП.РФ в рамках сервиса "Промышленная кооперация и сбыт" уже представлено более 30 зарубежных компаний из восьми стран. Это в том числе Беларусь, Индия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Оман, а также коллеги из Азербайджана, которые начали размещать свои позиции. Две из трех компаний уже получили отклики и ведут предметные переговоры для заключения сделок", - сказал Исаевич, принимающий участие в проходящем в Баку 11-м Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.
Он заверил что Корпорация МСП
готова помогать азербайджанским компаниям встроиться в российский рынок, найти себе контрагентов или посмотреть на российский рынок сбыта с точки зрения оцифрованного спроса и предложений крупных компаний.
Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Маммадов в свою очередь отметил важность стимулирования предпринимательской активности. Это, по его словам, особенно актуально сегодня, когда отступает пандемия, и просевшему из-за коронавирусных ограничений бизнесу необходима поддержка для восстановления.
"Мы уже скоро оставим пандемию позади, и предприниматели начнут активно действовать. В связи с условиями, которые действуют в нашей стране из-за пандемии, сухопутные границы у нас еще не открыты. Но этот вопрос обсуждается, и в ближайшем будущем наши торгово-экономические отношения возобновятся в том русле, которое мы привыкли видеть", — сказал Маммадов, отметив при этом, что азербайджанские власти готовы оказывать содействие российским инвесторам в республику.
По итогам дискуссии, в которой принимали участие в том числе представители бизнеса двух стран, предприниматели выразили заинтересованность в размещении своего спроса на Цифровой платформе МСП.РФ.
При этом, как отметил глава КМСП, азербайджанские компании при соответствии критериям для включения в реестр МСП вправе рассчитывать и на поддержку Корпорации. Это могут быть финансовые меры, расширение рынков сбыта, встраивание в кооперационные цепочки, использование сервисов Цифровой платформе МСП.РФ и другие механизмы.
МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис, а также региональные меры поддержки.