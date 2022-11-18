https://ria.ru/20221118/kontsertbzk-1832522332.html
Чистая энергетика: студенты сыграют в Большом зале Московской консерватории
Чистая энергетика: студенты сыграют в Большом зале Московской консерватории - РИА Новости, 18.11.2022
Чистая энергетика: студенты сыграют в Большом зале Московской консерватории
Учащиеся знаменитого Академического музыкального училища при МГК имени Чайковского, которое еще часто называют Мерзляковским по месту его расположения в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:58
2022-11-18T15:58
2022-11-18T18:15
культпоход
московская консерватория имени п. и. чайковского
москва
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Учащиеся знаменитого Академического музыкального училища при МГК имени Чайковского, которое еще часто называют Мерзляковским по месту его расположения в Мерзляковском переулке, 22 ноября дадут концерт на одной из лучших концертных площадок столицы – в Большом зале Московской консерватории. По традиции, в нем примут участие студенты всех отделений: фортепианного, дирижерско-хорового, вокального, струнного и духового. В программе концерта будут как сольные номера, так и выступления коллективов училища.На студенческих концертах неизменно царит особая атмосфера. "Наши исполнители отличаются своей чистой энергетикой. Можно предположить, что то или иное сочинение можно исполнить технически совершеннее, более зрело и основательно. Но тот задор, который есть у студентов, буквально как чистые языки пламени – это ничем не заменишь", – говорит директор Академического музыкального училища при МГК имени Чайковского Владимир Демидов.Концерт составляется так, чтобы смогли выступить и солисты, и камерные ансамбли, и большие составы – в учебной программе есть занятия духового и симфонического оркестров, хора и ансамбля солистов "Премьера". Программу составляют постепенно, отбирая лучшие номера. Иногда что-то меняется уже накануне выступления, после репетиции в зале. Ведь выйти на прославленную сцену – это большая ответственность для студентов училища. Тем более, что наравне со старшекурсниками в выступлении принимают участие и те, кто были зачислены только минувшим летом.Публика в зале собирается разная: это и завсегдатаи Большого зала консерватории, и родственники студентов, профессионалы и просто поклонники классической музыки. Главная задача, по словам Демидова, составить программу так, чтобы она увлекла слушателя.По традиции студенты училища выходят на знаменитую сцену как минимум дважды в год – в конце двух учебных семестров. Открывает программу концертов, опять же по традиции, органная музыка – в консерватории есть прекрасный инструмент, который не так давно был отреставрирован. Концерт 22 ноября не станет исключением. Первым прозвучит органное произведение французского композитора конца XIX – начала ХХ века Теодора Дюбуа "Да будет свет". "Органное вступление – это как бокал шампанского в начале вечера. Это ярко, это мобилизует слушателя. Если есть хороший органист и хорошая пьеса, то это – прекрасное начало", – говорит директор училища.Продолжит программу первого отделения концерта симфонический оркестр – один из старейших коллективов училища, созданный еще в 1920-е годы. За почти столетнюю историю существования с оркестром работали выдающиеся дирижеры, среди которых Владимир Небольсин, Дмитрий Китаенко, Александр Лазарев. С 1991 года оркестром руководит Анатолий Левин, музыкант, многие годы работавший в Московском камерном музыкальном театре вместе с великим режиссером Борисом Покровским."В нашем училище уделяется огромное внимание работе оркестра, это выгодно отличает это учебное заведение от многих других. Так что, у студентов отношение к оркестру особенное, поэтому с ними можно делать большие и трудные программы", – говорит дирижер.На концерте 22 ноября в исполнении симфонического оркестра училища прозвучит увертюра "Эгмонт" Бетховена и сюита из балета "Спящая красавица" Чайковского.Второе отделение вечера откроет еще один коллектив училища – духовой оркестр под руководством молодого дирижера Кирилла Черчика. Выпускник Московской военной консерватории, он, по словам Владимира Демидова, – музыкант нового поколения. "Он знает новый репертуар, отыскивает для работы со студентами интересные сочинения", – подчеркивает директор училища.И, действительно, на концерте студенты духового оркестра исполнят "Полтавский бой" Чайковского из оперы "Мазепа" – это антракт к третьему акту оперы, написанный для симфонического оркестра, но в данном случае он прозвучит в переложении. И малознакомое публике произведение "Везувий" Фрэнка Тичели – яркая зарисовка, которая может напомнить саундтрек к фильму, но на самом деле написана специально для духового оркестра. В произведении используются необычные акустические приемы, которые рисуют картину извержения вулкана.Студенты духового факультета начинают играть в оркестре с первых дней учебы в училище. Как и многие его коллеги, Черчик подчеркивает высокий уровень подготовки ребят, а также их стремление учиться и узнавать новое."Я достаточно давно занимаюсь со студентами. С одной стороны, это дети, с другой – они уже на этапе получения профессионального образования, поэтому это внутренне мотивированные музыканты. К тому же, наше училище – ведущее в стране, так что я занимаюсь с достаточно подготовленными исполнителями-солистами. У меня есть возможность сравнить эту работу с работой с профессиональным взрослым коллективом, которым я также руковожу. И хочу сказать, что несмотря на то, что со студентами я сталкиваюсь с разными техническими сложностями, в плане эмоциональности, отдачи, желания и азарта такой оркестр даст фору любому профессиональному. У них глаза горят, и меня это подкупает", – признается он.Во втором отделении концерта в Большом зале консерватории выступят также камерные ансамбли и солисты – студенты вокального и фортепианного факультетов. В их исполнении прозвучит музыка композиторов разных эпох, от Рахманинова до Шебалина. Также на сцену выйдет хор училища, он исполнит произведения русских композиторов: Калинникова, Новикова и Глинки.
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культпоход, московская консерватория имени п. и. чайковского, москва
Культпоход, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Москва
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Учащиеся знаменитого Академического музыкального училища при МГК имени Чайковского, которое еще часто называют Мерзляковским по месту его расположения в Мерзляковском переулке, 22 ноября дадут концерт на одной из лучших концертных площадок столицы – в Большом зале Московской консерватории. По традиции, в нем примут участие студенты всех отделений: фортепианного, дирижерско-хорового, вокального, струнного и духового. В программе концерта будут как сольные номера, так и выступления коллективов училища.
На студенческих концертах неизменно царит особая атмосфера. "Наши исполнители отличаются своей чистой энергетикой. Можно предположить, что то или иное сочинение можно исполнить технически совершеннее, более зрело и основательно. Но тот задор, который есть у студентов, буквально как чистые языки пламени – это ничем не заменишь", – говорит директор Академического музыкального училища при МГК имени Чайковского Владимир Демидов.
Концерт составляется так, чтобы смогли выступить и солисты, и камерные ансамбли, и большие составы – в учебной программе есть занятия духового и симфонического оркестров, хора и ансамбля солистов "Премьера". Программу составляют постепенно, отбирая лучшие номера. Иногда что-то меняется уже накануне выступления, после репетиции в зале. Ведь выйти на прославленную сцену – это большая ответственность для студентов училища. Тем более, что наравне со старшекурсниками в выступлении принимают участие и те, кто были зачислены только минувшим летом.
Публика в зале собирается разная: это и завсегдатаи Большого зала консерватории, и родственники студентов, профессионалы и просто поклонники классической музыки. Главная задача, по словам Демидова, составить программу так, чтобы она увлекла слушателя.
"Выходить на сцену Большого зала Московской консерватории – это удовольствие! Там ощущаешь невероятный процесс обмена энергией со зрителем, думаю, подобное чувство хорошо знакомо актерам. Конечно, нашим ребятам хочется выступить хорошо, и это всегда получается", – рассказывает Владимир Демидов.
По традиции студенты училища выходят на знаменитую сцену как минимум дважды в год – в конце двух учебных семестров. Открывает программу концертов, опять же по традиции, органная музыка – в консерватории есть прекрасный инструмент, который не так давно был отреставрирован. Концерт 22 ноября не станет исключением. Первым прозвучит органное произведение французского композитора конца XIX – начала ХХ века Теодора Дюбуа "Да будет свет". "Органное вступление – это как бокал шампанского в начале вечера. Это ярко, это мобилизует слушателя. Если есть хороший органист и хорошая пьеса, то это – прекрасное начало", – говорит директор училища.
Продолжит программу первого отделения концерта симфонический оркестр – один из старейших коллективов училища, созданный еще в 1920-е годы. За почти столетнюю историю существования с оркестром работали выдающиеся дирижеры, среди которых Владимир Небольсин, Дмитрий Китаенко, Александр Лазарев. С 1991 года оркестром руководит Анатолий Левин, музыкант, многие годы работавший в Московском камерном музыкальном театре вместе с великим режиссером Борисом Покровским
.
"В нашем училище уделяется огромное внимание работе оркестра, это выгодно отличает это учебное заведение от многих других. Так что, у студентов отношение к оркестру особенное, поэтому с ними можно делать большие и трудные программы", – говорит дирижер.
"Работать легко за счет того, что они, во-первых, хорошо подготовлены, во-вторых – хотят. Уже много раз студенты меня удивляли и поражали тем, что просят разучивать сложные программы и прекрасно с этим справляются", – рассказывает Анатолий Левин.
На концерте 22 ноября в исполнении симфонического оркестра училища прозвучит увертюра "Эгмонт" Бетховена и сюита из балета "Спящая красавица" Чайковского.
Второе отделение вечера откроет еще один коллектив училища – духовой оркестр под руководством молодого дирижера Кирилла Черчика. Выпускник Московской военной консерватории, он, по словам Владимира Демидова, – музыкант нового поколения. "Он знает новый репертуар, отыскивает для работы со студентами интересные сочинения", – подчеркивает директор училища.
И, действительно, на концерте студенты духового оркестра исполнят "Полтавский бой" Чайковского из оперы "Мазепа" – это антракт к третьему акту оперы, написанный для симфонического оркестра, но в данном случае он прозвучит в переложении. И малознакомое публике произведение "Везувий" Фрэнка Тичели – яркая зарисовка, которая может напомнить саундтрек к фильму, но на самом деле написана специально для духового оркестра. В произведении используются необычные акустические приемы, которые рисуют картину извержения вулкана.
"Последние десятилетия духовая музыка во всем мире активно развивается, проводятся композиторские конкурсы, есть ряд ассоциаций духовых инструментов и ансамблей. У нас в стране есть Духовое общество имени Валерия Халилова. Подобная работа позволяет максимально раскрыть все возможности духового коллектива. А для слушателя – это шанс выйти за рамки традиционных представлений о духовом оркестре", – говорит дирижер.
Студенты духового факультета начинают играть в оркестре с первых дней учебы в училище. Как и многие его коллеги, Черчик подчеркивает высокий уровень подготовки ребят, а также их стремление учиться и узнавать новое.
"Я достаточно давно занимаюсь со студентами. С одной стороны, это дети, с другой – они уже на этапе получения профессионального образования, поэтому это внутренне мотивированные музыканты. К тому же, наше училище – ведущее в стране, так что я занимаюсь с достаточно подготовленными исполнителями-солистами. У меня есть возможность сравнить эту работу с работой с профессиональным взрослым коллективом, которым я также руковожу. И хочу сказать, что несмотря на то, что со студентами я сталкиваюсь с разными техническими сложностями, в плане эмоциональности, отдачи, желания и азарта такой оркестр даст фору любому профессиональному. У них глаза горят, и меня это подкупает", – признается он.
Во втором отделении концерта в Большом зале консерватории выступят также камерные ансамбли и солисты – студенты вокального и фортепианного факультетов. В их исполнении прозвучит музыка композиторов разных эпох, от Рахманинова до Шебалина. Также на сцену выйдет хор училища, он исполнит произведения русских композиторов: Калинникова, Новикова и Глинки.