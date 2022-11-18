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В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе - РИА Новости, 18.11.2022
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В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе
В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе - РИА Новости, 18.11.2022
В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе
Более 50 тысяч человек участвуют в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева, сообщила пресс-служба оппозиционной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:09
2022-11-18T16:09
в мире
майя санду
илан шор
кишинев
молдавия
россия
генеральная прокуратура рф
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Более 50 тысяч человек участвуют в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Шор" - организатора акции.В пятницу в Кишиневе проходит очередной протест, организаторы решили сменить тактику и будут пикетировать здание генпрокуратуры, призывая временно исполняющего руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку. Ранее он поддержал решение правительства запретить партию "Шор". Участники акции сформировали несколько колонн, которые стартовали в разных районах города и сошлись перед генпрокуратурой, заблокировав движение транспорта на главной улице Кишинева. Участники акции держат плакаты с антиправительственными лозунгами."Более 50 тысяч человек сегодня участвуют в новой массовой акции протеста, организованной партией "Шор" против правления (президента) Майи Санду. Митинг проводится перед генеральной прокуратурой, потому что это учреждение используется правительством в качестве политической палки против оппозиции", - сообщили в пресс-службе партии.Организаторы обвиняют власти в преследовании политических оппонентов и расправе с ними под видом "борьбы со шпионами"."Генпрокуратура и Конституционный суд Молдавии захвачены Майей Санду, как только мы выбьем эти органы из ее подчинения, мы сразу объявим досрочные выборы. Мы должны добиться того, чтобы такие люди, как генеральный прокурор, избирались народом. Я обещаю, что мы добьемся отставки руководства этих учреждений", - заявил лидер партии "Шор" Илан Шор по видеосвязи.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221118/moldaviya-1832475640.html
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60
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Массовый антиправительственный митинг оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" собрались в центре Кишинева на массовый антиправительственный митинг
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в мире, майя санду, илан шор, кишинев, молдавия, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Майя Санду, Илан Шор, Кишинев, Молдавия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
16:09 18.11.2022
 
В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе

Партия "Шор": в антиправительственных протестах в Кишиневе участвуют 50 тысяч человек

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Более 50 тысяч человек участвуют в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Шор" - организатора акции.
В пятницу в Кишиневе проходит очередной протест, организаторы решили сменить тактику и будут пикетировать здание генпрокуратуры, призывая временно исполняющего руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку. Ранее он поддержал решение правительства запретить партию "Шор". Участники акции сформировали несколько колонн, которые стартовали в разных районах города и сошлись перед генпрокуратурой, заблокировав движение транспорта на главной улице Кишинева. Участники акции держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
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"Более 50 тысяч человек сегодня участвуют в новой массовой акции протеста, организованной партией "Шор" против правления (президента) Майи Санду. Митинг проводится перед генеральной прокуратурой, потому что это учреждение используется правительством в качестве политической палки против оппозиции", - сообщили в пресс-службе партии.
Организаторы обвиняют власти в преследовании политических оппонентов и расправе с ними под видом "борьбы со шпионами".
"Генпрокуратура и Конституционный суд Молдавии захвачены Майей Санду, как только мы выбьем эти органы из ее подчинения, мы сразу объявим досрочные выборы. Мы должны добиться того, чтобы такие люди, как генеральный прокурор, избирались народом. Я обещаю, что мы добьемся отставки руководства этих учреждений", - заявил лидер партии "Шор" Илан Шор по видеосвязи.
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В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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