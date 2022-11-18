https://ria.ru/20221118/kinorynok-1832473465.html

"Беспринципных" и "Союз Спасения" покажут закупщикам на индийском кинорынке

"Беспринципных" и "Союз Спасения" покажут закупщикам на индийском кинорынке - РИА Новости, 18.11.2022

"Беспринципных" и "Союз Спасения" покажут закупщикам на индийском кинорынке

Российские кинокомпании представят на индийском кинорынке Film Bazaar 30 проектов, сообщает пресс-служба Роскино. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:58

2022-11-18T13:58

2022-11-18T13:58

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские кинокомпании представят на индийском кинорынке Film Bazaar 30 проектов, сообщает пресс-служба Роскино."Присутствие российских компаний на столь значимом мероприятии в индустрии контента Азиатского региона знаменует новый этап в развитии российско-азиатских отношений в сфере кино и анимационной индустрии. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы укрепления бизнес-диалога с индийской киноотраслью, а также представителями других азиатских стран", — говорит гендиректор Роскино Инна Шалыто.Компания "Баббл Студиос" покажет приключенческий боевик по комиксу "Гром: Трудное детство". "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" делает ставку на новый семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение" об истории двух братьев, которые отправляются в приключение, чтобы увидеть отца. По данным кинокомпании, ранее на территорию Индию были проданы фильмы "Притяжение" и "Вычислитель", а в настоящее время финализируется сделка на фантастические триллеры "Обратимая реальность", "Спутник" и "Вторжение"."Плюс Студия" представит фэнтези с английским дубляжом "Этерна: Часть первая" и сериал "Беспринципные".Анимационная студия Platoshka и компания "Союзмультфильм" — мультсериал "Цветняшки" на языке хинди и новый мультфильм "Чинк: хвостатый детектив". Red Carpet Studio подготовил анимационный проект для малышей "Космический Доктор Кот".Рынок контента Film Bazaar пройдет с 20 по 24 ноября в Индии. В нем примут участие десять российских кинокомпаний.

https://ria.ru/20221013/grom-1823629479.html

https://ria.ru/20221117/vampiry-1832175584.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, индия, роскино, союзмультфильм, кино и сериалы