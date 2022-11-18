https://ria.ru/20221118/dolschiki-1832538498.html
В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков
В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 18.11.2022
В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков
Власти Ленинградской области почти за пять лет восстановили права 24 тысяч обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:30
2022-11-18T16:30
2022-11-18T16:30
ленинградская область
ленинградская область
общество
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области почти за пять лет восстановили права 24 тысяч обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, планомерная работа по решению проблемы обманутых дольщиков была организована в 2018 году.Он также уточнил, что сегодня региональный Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам. "В этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого, ведь сегодня закон с большей надежностью защищает их права, и на рынке появляется много интересных предложений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский уточнив, что сумма компенсации рассчитывается после того как Наблюдательный совет Фонда развития территорий принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Он ориентируется на стоимость квартир с аналогичной площадью, находящихся в том же муниципалитете и на той же стадии строительства. По данным Единой информационной системы жилищного строительства с 2020 года средняя стоимость квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза: с 67,4 тысячи рублей до 123,4 тысячи рублей.
https://realty.ria.ru/20220420/dolschiki-1784481514.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d59ee65a58b6fb0da9fa31622e783833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, общество, жилье
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество, Жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
почти за пять лет восстановили права 24 тысяч обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, планомерная работа по решению проблемы обманутых дольщиков была организована в 2018 году.
"За последние 4,5 года правительство Ленинградской области восстановило права свыше 24 тысяч человек, завершило строительство около ста проблемных объектов", — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что сегодня региональный Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам.
"Строительство большинства из этих объектов было возобновлено в 2021-2022 годах", — заметил он, уточнив, что кроме достройки объектов регион активно работает над выплатами денежных возмещений через механизмы федерального Фонда — с 2019 года компенсации получили 3,3 тысячи человек. Таким образом до 2023 года денежную компенсацию получат 2,1 тысячи обманутым дольщикам, а готовым жильем обеспечат около 15 тысяч человек.
"В этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого, ведь сегодня закон с большей надежностью защищает их права, и на рынке появляется много интересных предложений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский уточнив, что сумма компенсации рассчитывается после того как Наблюдательный совет Фонда развития территорий принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Он ориентируется на стоимость квартир с аналогичной площадью, находящихся в том же муниципалитете и на той же стадии строительства. По данным Единой информационной системы жилищного строительства с 2020 года средняя стоимость квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза: с 67,4 тысячи рублей до 123,4 тысячи рублей.