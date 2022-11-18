https://ria.ru/20221118/dolschiki-1832538498.html

В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков

В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 18.11.2022

В Ленобласти за 4,5 года восстановлены права 24 тысяч обманутых дольщиков

Власти Ленинградской области почти за пять лет восстановили права 24 тысяч обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:30

2022-11-18T16:30

2022-11-18T16:30

ленинградская область

ленинградская область

общество

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области почти за пять лет восстановили права 24 тысяч обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, планомерная работа по решению проблемы обманутых дольщиков была организована в 2018 году.Он также уточнил, что сегодня региональный Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам. "В этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого, ведь сегодня закон с большей надежностью защищает их права, и на рынке появляется много интересных предложений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский уточнив, что сумма компенсации рассчитывается после того как Наблюдательный совет Фонда развития территорий принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Он ориентируется на стоимость квартир с аналогичной площадью, находящихся в том же муниципалитете и на той же стадии строительства. По данным Единой информационной системы жилищного строительства с 2020 года средняя стоимость квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза: с 67,4 тысячи рублей до 123,4 тысячи рублей.

https://realty.ria.ru/20220420/dolschiki-1784481514.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество, жилье