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Эксперты СНГ согласовали программу по совместной борьбе с преступностью

Эксперты СНГ согласовали программу по совместной борьбе с преступностью - РИА Новости, 18.11.2022

Эксперты СНГ согласовали программу по совместной борьбе с преступностью

Эксперты из стран СНГ согласовали проект программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, сообщается в пятницу на сайте исполкома Содружества. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:49

2022-11-18T16:49

2022-11-18T16:49

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Эксперты из стран СНГ согласовали проект программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, сообщается в пятницу на сайте исполкома Содружества.Согласно сообщению, 17-18 ноября в штаб-квартире СНГ в Минске прошло заседание экспертной группы по согласованию проектов межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, решений Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу. Мероприятие прошло в очном формате и в режиме видеоконференции.Открывая заседание, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что проекты документов подготовлены, одобрены и внесены Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ в целях дальнейшего совершенствования сотрудничества государств Содружества в борьбе с преступностью."Проект предусматривает совершенствование имеющихся правовых механизмов взаимодействия между компетентными органами государств – участников СНГ и органами отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности и правопорядка по вопросам противодействия транснациональной преступности, совершенствование модельного законодательства СНГ", – подчеркнул Жумаханов.Он отметил, что приоритет в проекте отведен вопросам проведения согласованных межведомственных, оперативно-профилактических мероприятий, продолжению практики участия в совместных учениях, тренировках, обмену упреждающей информацией в сфере борьбы с преступностью. Предполагается также развитие взаимодействия в гуманитарной сфере, совершенствование кадровой работы, включающей сотрудничество в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для правоохранительных органов."Выполнение мероприятий программы будет способствовать решению задач, стоящих перед правоохранительными и иными компетентными органами государств – участников СНГ, органами отраслевого сотрудничества в борьбе с преступностью", – констатировал Жумаханов.В ходе работы участники экспертной группы рассмотрели поступившие замечания и предложения, доработали и согласовали проекты документов. Исполкому СНГ предложено направить материалы заседания в страны Содружества для внутригосударственного согласования проектов межгосударственной программы и соответствующих решений по данному вопросу, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

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в мире, минск, снг, содружество