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Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2022
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https://ria.ru/20221117/zhkkh-1832266649.html
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2022
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ
Глава Мордовии Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:20
2022-11-17T17:20
республика мордовия
артем здунов
жкх
россия
саранск
общество
республика мордовия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба руководителя республики."МинЖКХ республики во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами необходимо разработать программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, привлечь федеральные средства. Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска, на реализацию которой потребуется несколько лет и существенные объемы расходов. В 2023-2024 годах необходимо разработать проектно-сметную документацию, а в 2024 году приступить к работам", - приводятся в сообщении слова Здунова.Он отметил, что республика вместе с ВЭБ.РФ и "Росводоканалом" входит в большой проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры Саранска."Важное значение имеет реализация федерального проекта "Чистая вода". В следующем году планируется завершить строительство водоочистной станции в Ардатове, а также реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в Ковылкино. Это позволит увеличить уровень обеспечения жителей республики качественной питьевой водой", - подчеркнул Здунов.Глава Мордовии обратил внимание на проблемы с Рузаевским водоканалом, где происходят частые аварии, которые несвоевременно устраняются, и велел заняться решением этой задачи.Здунов также поручил председателю правительства Мордовии взять вопрос тарифов на ЖКХ под личный контроль, отметив, что у республики накоплен огромный долг перед предприятиями ЖКХ. Также, по его словам, многое предстоит сделать в сфере обращения с отходами. На территории Мордовии запланировано создание мощностей по обработке отходов, производству альтернативного топлива из высококалорийных фракций твердых коммунальных отходов для цементной промышленности региона и линий компостирования органических отходов, размещения новых объектов ТКО. "Суммарная мощность создаваемых объектов составит свыше 240 тысяч тонн в год, это 100% всего собираемого мусора в республике. Общий объем денежных средств определен в размере более 4 миллиардов рублей", - подчеркнул Здунов.Он также рассказал, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году приведено в нормативное состояние 223 километра автомобильных дорог регионального и местного значения. В 2023 году необходимо полностью завершить строительство обхода Рузаевки, продолжить строительство и ремонт еще почти 300 километров автодорог, из них свыше 15 километров – в Саранской городской агломерации. Глава Мордовии отметил, что поступает много жалоб от автомобилистов по вопросу состояния дороги Саранск-Ульяновск, и поставил задачу привести дорогу в нормативное состояние.
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832247661.html
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артем здунов, жкх, россия, саранск, общество, республика мордовия, политика
Республика Мордовия, Артем Здунов, ЖКХ, Россия, Саранск, Общество, Республика Мордовия, Политика
17:20 17.11.2022
 
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ

Глава Мордовии Здунов заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры

© Фото : @zdunov_artem/InstagramГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
Глава Мордовии Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"МинЖКХ республики во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами необходимо разработать программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, привлечь федеральные средства. Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска, на реализацию которой потребуется несколько лет и существенные объемы расходов. В 2023-2024 годах необходимо разработать проектно-сметную документацию, а в 2024 году приступить к работам", - приводятся в сообщении слова Здунова.
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Он отметил, что республика вместе с ВЭБ.РФ и "Росводоканалом" входит в большой проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры Саранска.
"Важное значение имеет реализация федерального проекта "Чистая вода". В следующем году планируется завершить строительство водоочистной станции в Ардатове, а также реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в Ковылкино. Это позволит увеличить уровень обеспечения жителей республики качественной питьевой водой", - подчеркнул Здунов.
Глава Мордовии обратил внимание на проблемы с Рузаевским водоканалом, где происходят частые аварии, которые несвоевременно устраняются, и велел заняться решением этой задачи.
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Здунов также поручил председателю правительства Мордовии взять вопрос тарифов на ЖКХ под личный контроль, отметив, что у республики накоплен огромный долг перед предприятиями ЖКХ. Также, по его словам, многое предстоит сделать в сфере обращения с отходами. На территории Мордовии запланировано создание мощностей по обработке отходов, производству альтернативного топлива из высококалорийных фракций твердых коммунальных отходов для цементной промышленности региона и линий компостирования органических отходов, размещения новых объектов ТКО. "Суммарная мощность создаваемых объектов составит свыше 240 тысяч тонн в год, это 100% всего собираемого мусора в республике. Общий объем денежных средств определен в размере более 4 миллиардов рублей", - подчеркнул Здунов.
Он также рассказал, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году приведено в нормативное состояние 223 километра автомобильных дорог регионального и местного значения. В 2023 году необходимо полностью завершить строительство обхода Рузаевки, продолжить строительство и ремонт еще почти 300 километров автодорог, из них свыше 15 километров – в Саранской городской агломерации. Глава Мордовии отметил, что поступает много жалоб от автомобилистов по вопросу состояния дороги Саранск-Ульяновск, и поставил задачу привести дорогу в нормативное состояние.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Республика МордовияАртем ЗдуновЖКХРоссияСаранскОбществоРеспублика МордовияПолитика
 
 
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