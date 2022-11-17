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МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
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МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки
МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки
Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:09
2022-11-17T14:33
россия
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стамбул
в мире
украина
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, говорится в сообщении МИД РФ.В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля."Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", - добавили в ведомстве.Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html
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россия, оон, стамбул, в мире, украина, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ООН, Стамбул, В мире, Украина, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:09 17.11.2022 (обновлено: 14:33 17.11.2022)
 
МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки

МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, говорится в сообщении МИД РФ.
В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля.
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Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", - добавили в ведомстве.
Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта.
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РоссияООНСтамбулВ миреУкраинаТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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