https://ria.ru/20221117/zerno-1832198434.html

МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки

МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022

МИД допустил техническую пролонгацию зерновой сделки

Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:09

2022-11-17T14:09

2022-11-17T14:33

россия

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турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, говорится в сообщении МИД РФ.В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля."Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", - добавили в ведомстве.Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

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Владимир Лаврентьев

россия, оон, стамбул, в мире, украина, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)