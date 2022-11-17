https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832095269.html

В Турции объяснили, почему Зеленский надоел Западу

В Турции объяснили, почему Зеленский надоел Западу - РИА Новости, 17.11.2022

В Турции объяснили, почему Зеленский надоел Западу

Владимир Зеленский явно надоел лидерам западных стран, пишет турецкое издание dikGAZETE, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита G20. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:44

2022-11-17T01:44

2022-11-17T01:44

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский явно надоел лидерам западных стран, пишет турецкое издание dikGAZETE, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита G20.Основной акцент в статье делается на России, которую на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства "принял правильное решение о том, с кем встретиться на этом саммите, и провел переговоры о двусторонних отношениях с представителями союзников России, прежде всего Китая. Он также сумел заручиться полной поддержкой этих стран, несмотря на стремление Запада отдалить Россию от многих значимых организаций", говорится в публикации.Кроме того, пишет dikGAZATE, Путин, не приехавший на саммит, "заставил понервничать лидеров западных государств". Как пояснил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.А вот о выступлении Владимира Зеленского сказать почти нечего. "Из его речи мир ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам", - резюмирует dikGAZETE.Ранее стало известно, в коммюнике большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, украина, европа