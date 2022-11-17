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"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью - РИА Новости, 17.11.2022
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"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью
"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью - РИА Новости, 17.11.2022
"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью
Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:36
2022-11-17T13:36
ингосстрах
общество
здоровье
здоровье - общество
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует статистика СПАО "Ингосстрах".Наиболее активно пользуются возможностью пройти обследование работники возрастных категорий 30-39 лет и 40-49 лет – на их долю приходится по 34% от общего числа прошедших раннюю диагностику.При этом, по данным "Ингосстраха", ответственнее всего к своему здоровью относятся сотрудники финансовой сферы и страхования – их доля в числе прошедших обследование составляет 65%. В топ-3 вошли также работники обрабатывающих отраслей и занятые в научно-технической сфере.
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Ингосстрах, Общество, Здоровье, Здоровье - Общество, Новости компаний - Экономика
13:36 17.11.2022
 

"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве
Женщина в офисе страховой компании Ингосстрах в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует статистика СПАО "Ингосстрах".
"За 10 месяцев 2022 года раннюю диагностику заболеваний прошли на 60% больше застрахованных по корпоративным договорам, чем за тот же период прошлого года. При этом женщины более внимательны к своему здоровью – среди прошедших диагностику женщин почти в два раза больше, чем мужчин", - сообщает страховщик.
Наиболее активно пользуются возможностью пройти обследование работники возрастных категорий 30-39 лет и 40-49 лет – на их долю приходится по 34% от общего числа прошедших раннюю диагностику.
При этом, по данным "Ингосстраха", ответственнее всего к своему здоровью относятся сотрудники финансовой сферы и страхования – их доля в числе прошедших обследование составляет 65%. В топ-3 вошли также работники обрабатывающих отраслей и занятые в научно-технической сфере.
"Мы рады, что все больше людей осознают важность собственного вклада в состояние своего здоровья. Отказ от вредных привычек и своевременная диагностика заболеваний способны серьезно улучшить качество жизни человека", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Ингосстраха" по ДМС Дмитрия Попова.
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