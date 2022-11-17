https://ria.ru/20221117/zdorove-1832189147.html

"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью

"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью - РИА Новости, 17.11.2022

"Ингосстрах": россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью

Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:36

2022-11-17T13:36

2022-11-17T13:36

ингосстрах

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует статистика СПАО "Ингосстрах".Наиболее активно пользуются возможностью пройти обследование работники возрастных категорий 30-39 лет и 40-49 лет – на их долю приходится по 34% от общего числа прошедших раннюю диагностику.При этом, по данным "Ингосстраха", ответственнее всего к своему здоровью относятся сотрудники финансовой сферы и страхования – их доля в числе прошедших обследование составляет 65%. В топ-3 вошли также работники обрабатывающих отраслей и занятые в научно-технической сфере.

https://ria.ru/20220914/ingosstrakh-1816661762.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ингосстрах, общество, здоровье, здоровье - общество, новости компаний - экономика