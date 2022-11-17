https://ria.ru/20221117/zaporozhe-1832178196.html

В Запорожье не стали отменять украинские льготы

В Запорожье не стали отменять украинские льготы - РИА Новости, 17.11.2022

В Запорожье не стали отменять украинские льготы

В Запорожской области не отменяли украинские льготы после введения российских выплат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:55

2022-11-17T12:55

2022-11-17T12:55

евгений балицкий

запорожская область

запорожье

россия

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Запорожской области не отменяли украинские льготы после введения российских выплат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."У нас все выплаты как в РФ. Мы не отменяем старые льготы, сейчас только добавилось российское законодательство", - сказал Балицкий в интервью в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в регионе выплачиваются все положенные пособия, пока за исключением материнского капитала.

https://ria.ru/20221114/ukaz-1831414991.html

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Дарья Буймова

евгений балицкий, запорожская область, запорожье, россия, общество