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В Запорожье не стали отменять украинские льготы - РИА Новости, 17.11.2022
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В Запорожье не стали отменять украинские льготы
В Запорожье не стали отменять украинские льготы - РИА Новости, 17.11.2022
В Запорожье не стали отменять украинские льготы
В Запорожской области не отменяли украинские льготы после введения российских выплат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:55
2022-11-17T12:55
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
россия
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Запорожской области не отменяли украинские льготы после введения российских выплат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."У нас все выплаты как в РФ. Мы не отменяем старые льготы, сейчас только добавилось российское законодательство", - сказал Балицкий в интервью в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в регионе выплачиваются все положенные пособия, пока за исключением материнского капитала.
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евгений балицкий, запорожская область, запорожье, россия, общество
Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Россия, Общество
12:55 17.11.2022
 
В Запорожье не стали отменять украинские льготы

В Запорожской области не стали отменять украинские льготы после введения российских

© Фото : Бердянск наш/TelegramБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Бердянск наш/Telegram
Бердянск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Запорожской области не отменяли украинские льготы после введения российских выплат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас все выплаты как в РФ. Мы не отменяем старые льготы, сейчас только добавилось российское законодательство", - сказал Балицкий в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в регионе выплачиваются все положенные пособия, пока за исключением материнского капитала.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожьеРоссияОбщество
 
 
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