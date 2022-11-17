https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html
Волонтеры из Якутии взяли шефство над ранеными
Волонтеры из Якутии взяли шефство над ранеными - РИА Новости, 17.11.2022
Волонтеры из Якутии взяли шефство над ранеными
Волонтеры из Якутии берут шефство над раненными в спецоперации земляками в военных госпиталях, деятельность активистов в разных городах направляет единый... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:57
2022-11-17T09:57
2022-11-17T09:57
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ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Якутии берут шефство над раненными в спецоперации земляками в военных госпиталях, деятельность активистов в разных городах направляет единый координационный центр республики (ЕКЦ), сообщил руководитель центра, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов на брифинге оперативного штаба республики.По словам Федотова, якутские бойцы лечатся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и других городах."С каждым из них мы работаем. ЕКЦ привлекает общественных активистов, которые берут шефство над военнослужащими. За каждым раненым закреплены наши волонтеры. Они оказывают как первичную поддержку, так и постоянное сопровождение", – рассказал постпред.Федотов высоко оценил работу врачебной бригады из Якутии, проводящей консультации в военных госпиталях Москвы.Ранее заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Мария Сафонова рассказала РИА Новости, что подмосковный санаторий "Бэс Чагда", принадлежащий Якутии, готовится принять на лечение призванных по частичной мобилизации якутян. Сейчас порядка 70 человек из Якутии проходят лечение в военных госпиталях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.Глава региона Айсен Николаев поручил направить в госпитали группу якутских травматологов и психологов для консультационной помощи военнослужащим.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/bani-1832013481.html
https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Общество, Айсен Николаев, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург
Волонтеры из Якутии взяли шефство над ранеными
Якутские волонтеры взяли шефство над раненными в спецоперации земляками в госпиталях
ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Якутии берут шефство над раненными в спецоперации земляками в военных госпиталях, деятельность активистов в разных городах направляет единый координационный центр республики (ЕКЦ), сообщил руководитель центра, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов на брифинге оперативного штаба республики.
По словам Федотова, якутские бойцы лечатся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и других городах.
"С каждым из них мы работаем. ЕКЦ привлекает общественных активистов, которые берут шефство над военнослужащими. За каждым раненым закреплены наши волонтеры. Они оказывают как первичную поддержку, так и постоянное сопровождение", – рассказал постпред.
Федотов высоко оценил работу врачебной бригады из Якутии, проводящей консультации в военных госпиталях Москвы.
Ранее заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Мария Сафонова рассказала РИА Новости, что подмосковный санаторий "Бэс Чагда", принадлежащий Якутии, готовится принять на лечение призванных по частичной мобилизации якутян. Сейчас порядка 70 человек из Якутии проходят лечение в военных госпиталях Москвы
, Московской области
, Санкт-Петербурга
и Ростова-на-Дону
.
Глава региона Айсен Николаев
поручил направить в госпитали группу якутских травматологов и психологов для консультационной помощи военнослужащим.