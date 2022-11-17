https://ria.ru/20221117/vef-2023-1832146696.html
Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023
Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 17.11.2022
Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023
Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:42
2022-11-17T11:42
2022-11-17T11:42
россия-китай: главное
восточный экономический форум (вэф)
харбин
владивосток
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба администрации дальневосточного города."Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения", - передает пресс-служба заявление Шестакова во время видеоконференции с властями Харбина.Шестаков заверил партнеров в готовности развивать научное сотрудничество с привлечением расположенных во Владивостоке вузов, с помощью совместных спортивных и культурных мероприятий укреплять дружбу между школьниками Владивостока и Харбина. Мэр китайского города Чжан Цисян тоже высказался о важности развития связей в сферах экономики, культуры и спорта.Видеоконференция состоялась в честь пятилетия установления побратимских отношений с Харбином.Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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восточный экономический форум (вэф), харбин, владивосток, константин шестаков
Россия-Китай: Главное, Восточный экономический форум (ВЭФ), Харбин, Владивосток, Константин Шестаков
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба администрации дальневосточного города.
"Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения", - передает пресс-служба заявление Шестакова во время видеоконференции с властями Харбина.
Шестаков заверил партнеров в готовности развивать научное сотрудничество с привлечением расположенных во Владивостоке вузов, с помощью совместных спортивных и культурных мероприятий укреплять дружбу между школьниками Владивостока и Харбина. Мэр китайского города Чжан Цисян тоже высказался о важности развития связей в сферах экономики, культуры и спорта.
Видеоконференция состоялась в честь пятилетия установления побратимских отношений с Харбином.
Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке.