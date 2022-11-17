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Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 17.11.2022
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Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023
Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 17.11.2022
Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023
Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:42
2022-11-17T11:42
россия-китай: главное
восточный экономический форум (вэф)
харбин
владивосток
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба администрации дальневосточного города."Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения", - передает пресс-служба заявление Шестакова во время видеоконференции с властями Харбина.Шестаков заверил партнеров в готовности развивать научное сотрудничество с привлечением расположенных во Владивостоке вузов, с помощью совместных спортивных и культурных мероприятий укреплять дружбу между школьниками Владивостока и Харбина. Мэр китайского города Чжан Цисян тоже высказался о важности развития связей в сферах экономики, культуры и спорта.Видеоконференция состоялась в честь пятилетия установления побратимских отношений с Харбином.Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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восточный экономический форум (вэф), харбин, владивосток, константин шестаков
Россия-Китай: Главное, Восточный экономический форум (ВЭФ), Харбин, Владивосток, Константин Шестаков
11:42 17.11.2022
 

Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023

© Фото : Администрация ВладивостокаГлава Владивостока Константин Шестаков во время видеоконференции, приуроченной к пятилетию побратимских отношений с Харбином
Глава Владивостока Константин Шестаков во время видеоконференции, приуроченной к пятилетию побратимских отношений с Харбином - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Администрация Владивостока
Глава Владивостока Константин Шестаков во время видеоконференции, приуроченной к пятилетию побратимских отношений с Харбином
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба администрации дальневосточного города.
"Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения", - передает пресс-служба заявление Шестакова во время видеоконференции с властями Харбина.
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Шестаков заверил партнеров в готовности развивать научное сотрудничество с привлечением расположенных во Владивостоке вузов, с помощью совместных спортивных и культурных мероприятий укреплять дружбу между школьниками Владивостока и Харбина. Мэр китайского города Чжан Цисян тоже высказался о важности развития связей в сферах экономики, культуры и спорта.
Видеоконференция состоялась в честь пятилетия установления побратимских отношений с Харбином.
Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
 
Россия-Китай: ГлавноеВосточный экономический форум (ВЭФ)ХарбинВладивостокКонстантин Шестаков
 
 
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