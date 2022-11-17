https://ria.ru/20221117/vef-2023-1832146696.html

Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023

Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 17.11.2022

Мэр Владивостока пригласил представителей китайского Харбина на ВЭФ-2023

Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:42

2022-11-17T11:42

2022-11-17T11:42

россия-китай: главное

восточный экономический форум (вэф)

харбин

владивосток

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Константин Шестаков пригласил представителей китайского Харбина на Восточный экономический форум 2023 года, сообщила пресс-служба администрации дальневосточного города."Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения", - передает пресс-служба заявление Шестакова во время видеоконференции с властями Харбина.Шестаков заверил партнеров в готовности развивать научное сотрудничество с привлечением расположенных во Владивостоке вузов, с помощью совместных спортивных и культурных мероприятий укреплять дружбу между школьниками Владивостока и Харбина. Мэр китайского города Чжан Цисян тоже высказался о важности развития связей в сферах экономики, культуры и спорта.Видеоконференция состоялась в честь пятилетия установления побратимских отношений с Харбином.Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

восточный экономический форум (вэф), харбин, владивосток, константин шестаков