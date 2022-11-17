Рейтинг@Mail.ru
Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832112112.html
Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ
Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ
Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:27
2022-11-17T08:27
в мире
владимир зеленский
киев
украина
харьков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9ecff923f5f75d8293208a931bfc5f92.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники просят помощи у нескольких европейских стран, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", - говорится в сообщении издания.Как пишет газета, Киев нуждается во многих компонентах для восстановления энергетической инфраструктуры, таких как генераторы, трубы, пневмораспределители.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221116/energiya-1831863719.html
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852744.html
киев
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ed18436c6ba4bb2537d6a231389dbf7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
08:27 17.11.2022
 
Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ

Politico: Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники просят помощи у нескольких европейских стран, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", - говорится в сообщении издания.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 11:22
На Украине ввели графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии
Как пишет газета, Киев нуждается во многих компонентах для восстановления энергетической инфраструктуры, таких как генераторы, трубы, пневмораспределители.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 10:58
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаХарьковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала