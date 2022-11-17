Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ
Politico: Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники просят помощи у нескольких европейских стран, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, Киев нуждается во многих компонентах для восстановления энергетической инфраструктуры, таких как генераторы, трубы, пневмораспределители.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.