https://ria.ru/20221117/ukraina-1832112112.html

Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ

Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022

Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ

Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:27

2022-11-17T08:27

2022-11-17T08:27

в мире

владимир зеленский

киев

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины предупреждают западных союзников, что у Киева недостаточно компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, украинские чиновники просят помощи у нескольких европейских стран, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", - говорится в сообщении издания.Как пишет газета, Киев нуждается во многих компонентах для восстановления энергетической инфраструктуры, таких как генераторы, трубы, пневмораспределители.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/energiya-1831863719.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852744.html

киев

украина

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф