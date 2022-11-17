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Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества - РИА Новости, 17.11.2022
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https://ria.ru/20221117/tatarstan-1832129999.html
Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества
Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества - РИА Новости, 17.11.2022
Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам отсрочки по договорам аренды... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:14
2022-11-17T10:14
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам отсрочки по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.Согласно распоряжению, на отсрочку по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики, смогут претендовать физические лица, индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юрлиц, призванные на военную службу по мобилизации, а также проходящие военную службу по контракту или в качестве добровольцев. Для них предусмотрена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций."Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения лица… на излечении", - говорится в документе.Органам местного самоуправления рекомендовано предоставить отсрочку мобилизованным, контрактникам и добровольцам по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.Ранее парламент Татарстана принял законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога. Решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, семьям мобилизованных, добровольцев предоставляются дополнительные льготы.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html
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республика татарстан (татарстан), общество, частичная мобилизация в россии
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Общество, Частичная мобилизация в России
10:14 17.11.2022
 

Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам отсрочки по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.
Согласно распоряжению, на отсрочку по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики, смогут претендовать физические лица, индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юрлиц, призванные на военную службу по мобилизации, а также проходящие военную службу по контракту или в качестве добровольцев. Для них предусмотрена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
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"Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения лица… на излечении", - говорится в документе.
Органам местного самоуправления рекомендовано предоставить отсрочку мобилизованным, контрактникам и добровольцам по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Ранее парламент Татарстана принял законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога. Решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, семьям мобилизованных, добровольцев предоставляются дополнительные льготы.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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