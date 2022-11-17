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В МИД назвали диалог с США несистемным - РИА Новости, 17.11.2022
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В МИД назвали диалог с США несистемным
В МИД назвали диалог с США несистемным - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД назвали диалог с США несистемным
Диалог с США идет, но он не носит системного характера, Москва о нем сама не просит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:04
2022-11-17T14:15
сша
сергей рябков
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Диалог с США идет, но он не носит системного характера, Москва о нем сама не просит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Диалог идет, но он не носит системного характера, многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили. Это вызывает сожаление, но мы не стоим с протянутой рукой. Я хочу сказать, что диалог с американцами нам нужен не больше, чем им", - сказал он в интервью каналу RTVI."Если у кого-то в Вашингтоне существуют иллюзии, что вот мы прибежим, будем говорить им, что "давайте возобновим диалог по стратегической стабильности, будем смотреть комплексно, что надо в этой сфере делать". Нет, такого не будет. Если и когда они дозреют, тогда, наверное, появится база для соответствующих обсуждений. Если не дозреют, значит, диалога не будет", - добавил дипломат.
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сша, сергей рябков, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Сергей Рябков, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:04 17.11.2022 (обновлено: 14:15 17.11.2022)
 
В МИД назвали диалог с США несистемным

Замглавы МИД Рябков заявил, что диалог с США идет, но не носит системного характера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Диалог с США идет, но он не носит системного характера, Москва о нем сама не просит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Диалог идет, но он не носит системного характера, многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили. Это вызывает сожаление, но мы не стоим с протянутой рукой. Я хочу сказать, что диалог с американцами нам нужен не больше, чем им", - сказал он в интервью каналу RTVI.
"Если у кого-то в Вашингтоне существуют иллюзии, что вот мы прибежим, будем говорить им, что "давайте возобновим диалог по стратегической стабильности, будем смотреть комплексно, что надо в этой сфере делать". Нет, такого не будет. Если и когда они дозреют, тогда, наверное, появится база для соответствующих обсуждений. Если не дозреют, значит, диалога не будет", - добавил дипломат.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 18:45
СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах
 
СШАСергей РябковРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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