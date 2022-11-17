https://ria.ru/20221117/ssha-1832196658.html

В МИД назвали диалог с США несистемным

В МИД назвали диалог с США несистемным - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД назвали диалог с США несистемным

Диалог с США идет, но он не носит системного характера, Москва о нем сама не просит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:04

2022-11-17T14:04

2022-11-17T14:15

сша

сергей рябков

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Диалог с США идет, но он не носит системного характера, Москва о нем сама не просит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Диалог идет, но он не носит системного характера, многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили. Это вызывает сожаление, но мы не стоим с протянутой рукой. Я хочу сказать, что диалог с американцами нам нужен не больше, чем им", - сказал он в интервью каналу RTVI."Если у кого-то в Вашингтоне существуют иллюзии, что вот мы прибежим, будем говорить им, что "давайте возобновим диалог по стратегической стабильности, будем смотреть комплексно, что надо в этой сфере делать". Нет, такого не будет. Если и когда они дозреют, тогда, наверное, появится база для соответствующих обсуждений. Если не дозреют, значит, диалога не будет", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20221113/peregovory-1831206089.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, сергей рябков, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)