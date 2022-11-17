https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации
Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022
Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации
Первопричиной спецоперации и всех последовавших за этим событий стало полное нежелание США и НАТО учитывать озабоченности России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:13
2022-11-17T15:13
2022-11-17T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
нато
зрк с-300
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первопричиной спецоперации и всех последовавших за этим событий стало полное нежелание США и НАТО учитывать озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вашингтон говорит, что, если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты С-300, которая была пущена украинскими вооруженными силами. Но если следовать этой логике, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону, и тогда можно прийти к выводу, что, если бы не было совершенно полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что Запад мог "одернуть" Киев, и тогда бы необходимости в спецоперации бы не было."Если бы тогда США и Североатлантический альянс одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и с танками на собственное население в двух независимых республиках, то тогда бы не было необходимости в специальной военной операции", - заключил он.
https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html
https://ria.ru/20220304/shoygu-1776598355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, нато, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, НАТО, ЗРК С-300
Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации
Песков: первопричиной спецоперации стало нежелание США и НАТО учесть озабоченности России