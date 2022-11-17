https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html

Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации

Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации - РИА Новости, 17.11.2022

Песков напомнил, что стало первопричиной спецоперации

Первопричиной спецоперации и всех последовавших за этим событий стало полное нежелание США и НАТО учитывать озабоченности России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:13

2022-11-17T15:13

2022-11-17T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

киев

нато

зрк с-300

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первопричиной спецоперации и всех последовавших за этим событий стало полное нежелание США и НАТО учитывать озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вашингтон говорит, что, если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты С-300, которая была пущена украинскими вооруженными силами. Но если следовать этой логике, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону, и тогда можно прийти к выводу, что, если бы не было совершенно полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что Запад мог "одернуть" Киев, и тогда бы необходимости в спецоперации бы не было."Если бы тогда США и Североатлантический альянс одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и с танками на собственное население в двух независимых республиках, то тогда бы не было необходимости в специальной военной операции", - заключил он.

https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html

https://ria.ru/20220304/shoygu-1776598355.html

россия

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, киев, нато, зрк с-300