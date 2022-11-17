Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/sovfed-1832152178.html
В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом
В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом - РИА Новости, 17.11.2022
В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддерживает идею направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:36
2022-11-17T11:36
экономика
иван абрамов
андрей кутепов
дмитрий григоренко
украина
россия
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддерживает идею направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов.Ранее глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Если концептуально, то в связи с событиями, когда замораживают наши активы (за рубежом), когда Генассамблея ООН принимает резолюцию о выплатах компенсации Украине, мы должны понимать, к чему это все идет - к тому, чтобы попытаться завладеть нашими активами за рубежом", - сказал Абрамов РИА Новости в четверг.По его мнению, здесь "мы должны играть на опережение и, по крайней мере, попробовать зарезервировать такие возможности для себя".Как это может быть реализовано на практике, какие могут быть механизмы, требует обсуждения, считает законодатель. Но в любом случае, "мы должны иметь возможность на ответную реакцию", сказал он.При этом Абрамов полагает, что при реализации подобных мер следует учитывать, добросовестный ли это инвестор.Комментируя еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение спецоперации, Абрамов высказал мнение, что здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
https://ria.ru/20221117/sovfed-1832141230.html
https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иван абрамов, андрей кутепов, дмитрий григоренко, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон
Экономика, Иван Абрамов, Андрей Кутепов, Дмитрий Григоренко, Украина, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
11:36 17.11.2022
 
В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом

Сенатор Абрамов призвал предусмотреть ответ на возможное изъятие активов за рубежом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддерживает идею направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов.
Ранее глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
11:02
В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы
"Если концептуально, то в связи с событиями, когда замораживают наши активы (за рубежом), когда Генассамблея ООН принимает резолюцию о выплатах компенсации Украине, мы должны понимать, к чему это все идет - к тому, чтобы попытаться завладеть нашими активами за рубежом", - сказал Абрамов РИА Новости в четверг.
По его мнению, здесь "мы должны играть на опережение и, по крайней мере, попробовать зарезервировать такие возможности для себя".
Как это может быть реализовано на практике, какие могут быть механизмы, требует обсуждения, считает законодатель. Но в любом случае, "мы должны иметь возможность на ответную реакцию", сказал он.
При этом Абрамов полагает, что при реализации подобных мер следует учитывать, добросовестный ли это инвестор.
Комментируя еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение спецоперации, Абрамов высказал мнение, что здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
10:09
Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста
 
ЭкономикаИван АбрамовАндрей КутеповДмитрий ГригоренкоУкраинаРоссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала