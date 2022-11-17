https://ria.ru/20221117/sovfed-1832152178.html

В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом

В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом - РИА Новости, 17.11.2022

В Совфеде призвали предусмотреть ответ на изъятие активов за рубежом

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддерживает идею направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:36

2022-11-17T11:36

2022-11-17T11:36

экономика

иван абрамов

андрей кутепов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддерживает идею направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов.Ранее глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Если концептуально, то в связи с событиями, когда замораживают наши активы (за рубежом), когда Генассамблея ООН принимает резолюцию о выплатах компенсации Украине, мы должны понимать, к чему это все идет - к тому, чтобы попытаться завладеть нашими активами за рубежом", - сказал Абрамов РИА Новости в четверг.По его мнению, здесь "мы должны играть на опережение и, по крайней мере, попробовать зарезервировать такие возможности для себя".Как это может быть реализовано на практике, какие могут быть механизмы, требует обсуждения, считает законодатель. Но в любом случае, "мы должны иметь возможность на ответную реакцию", сказал он.При этом Абрамов полагает, что при реализации подобных мер следует учитывать, добросовестный ли это инвестор.Комментируя еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение спецоперации, Абрамов высказал мнение, что здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.

https://ria.ru/20221117/sovfed-1832141230.html

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иван абрамов, андрей кутепов, дмитрий григоренко, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон