https://ria.ru/20221117/sovfed-1832124243.html

Доходы уехавших из России бизнесменов могут направить на спецоперацию

Доходы уехавших из России бизнесменов могут направить на спецоперацию - РИА Новости, 17.11.2022

Доходы уехавших из России бизнесменов могут направить на спецоперацию

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:47

2022-11-17T09:47

2022-11-17T09:47

экономика

андрей кутепов

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции."В настоящее время экономика РФ нуждается в дополнительных средствах. Одновременно с этим необходимо обеспечить незамедлительное обеспечение армии, участников СВО-добровольцев, мобилизованных граждан, всем необходимым (включая современную военную технику, вооружение, средства связи) для обеспечения выполнения задач государства по созданию многополярного мира, а также требуется восстановление утраченной инфраструктуры территорий, которые находятся в зоне действия СВО", - говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В связи с этим, по мнению Кутепова, необходимо исключить сотрудничество лиц, основной капитал которых сформирован за счет бизнеса в Российской Федерации, с недружественными странами, а также пресечь попытки финансирования украинской стороны путем направления капиталов, заработанных в России и за счет ее ресурсов. В случае указанного выше сотрудничества успешность спецоперации будет затруднена.По его словам, в первую очередь меры, направленные на замораживание активов указанных выше лиц на территории РФ и транзакций с территории России, необходимо применить к "владельцам крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или государственных корпораций".Вариантом может быть поступление таких активов и имущества в управление, с поступлением полученного дохода в бюджет на специальный счет с целью финансирования спецоперации. "В отношении руководителей институтов развития или государственных корпораций, покинувших РФ, в случае наличия в институте развития или госкорпорации убытков на момент выезда руководителя с территории России, доходы от управления имуществом и активами таких лиц также поступают целевым образом в бюджет на покрытие указанных выше убытков", подчеркивается в обращении.По мнению Кутепова, необходимо развивать внешнеэкономическую деятельность, но с "четким ограничением этой деятельности от выводов капиталов за рубеж, особенно если это касается вывода денег в недружественные страны". "По прогнозу Центрального Банка, отток капитала из РФ в 2022 году составит рекордные 243 миллиарда долларов", - напомнил он.Еще одним шагом, направленным на пресечение вывода средств за территорию РФ, является пакет мер, связанных с лицами, отказавшимися от российского гражданства или имеющими гражданство недружественных стран, отметил законодатель."В настоящих условиях... сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля 2022 года. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки. Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанных выше лиц с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории РФ, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20221117/gost-1832116584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей кутепов, россия, дмитрий григоренко