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Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе - РИА Новости, 17.11.2022
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Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе - РИА Новости, 17.11.2022
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе
Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:15
2022-11-17T10:15
происшествия
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне вечером он сообщил, что в окрестностях села Азаровка "двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения"."В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что второй мужчина доставлен в ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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происшествия, александр богомаз, брянская область
Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
10:15 17.11.2022
 
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе

Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе Азаровка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне вечером он сообщил, что в окрестностях села Азаровка "двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения".
"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что второй мужчина доставлен в ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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ПроисшествияАлександр БогомазБрянская область
 
 
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