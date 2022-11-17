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Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе - РИА Новости, 17.11.2022
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе
Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:15
2022-11-17T10:15
2022-11-17T10:15
происшествия
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне вечером он сообщил, что в окрестностях села Азаровка "двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения"."В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что второй мужчина доставлен в ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20221116/mina-1832079539.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр богомаз, брянская область
Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе
Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе Азаровка
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил
губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне вечером он сообщил, что в окрестностях села Азаровка "двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения".
"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что второй мужчина доставлен в ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.