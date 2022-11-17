https://ria.ru/20221117/smert-1832130148.html

Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе

Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе - РИА Новости, 17.11.2022

Умер один из двух пострадавших при подрыве на мине в брянском селе

Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:15

2022-11-17T10:15

2022-11-17T10:15

происшествия

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался от полученных ран, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне вечером он сообщил, что в окрестностях села Азаровка "двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения"."В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что второй мужчина доставлен в ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20221116/mina-1832079539.html

брянская область

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Дарья Буймова

происшествия, александр богомаз, брянская область