https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html

Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству

Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству - РИА Новости, 17.11.2022

Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству

Высшую форму служения государству сегодня демонстрируют участники спецоперации, которые пошли защищать родину, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:49

2022-11-17T21:49

2022-11-17T21:49

специальная военная операция на украине

общество

сергей кириенко

россия

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высшую форму служения государству сегодня демонстрируют участники спецоперации, которые пошли защищать родину, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", который прошел в Нижнем Новгороде."Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои", - приводятся слова Кириенко в пресс-релизе Росмолодежи - организатора форума.Кириенко отметил, что и те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии, "подают такой же пример служения, совершают подвиг".

https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кириенко, россия, нижний новгород