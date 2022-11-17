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Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html
Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству
Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству - РИА Новости, 17.11.2022
Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству
Высшую форму служения государству сегодня демонстрируют участники спецоперации, которые пошли защищать родину, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:49
2022-11-17T21:49
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
россия
нижний новгород
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высшую форму служения государству сегодня демонстрируют участники спецоперации, которые пошли защищать родину, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", который прошел в Нижнем Новгороде."Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои", - приводятся слова Кириенко в пресс-релизе Росмолодежи - организатора форума.Кириенко отметил, что и те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии, "подают такой же пример служения, совершают подвиг".
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общество, сергей кириенко, россия, нижний новгород
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Россия, Нижний Новгород
21:49 17.11.2022
 
Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой служения государству

Кириенко: участники спецоперации демонстрируют сегодня высшую форму служения государству

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высшую форму служения государству сегодня демонстрируют участники спецоперации, которые пошли защищать родину, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", который прошел в Нижнем Новгороде.
"Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои", - приводятся слова Кириенко в пресс-релизе Росмолодежи - организатора форума.
Кириенко отметил, что и те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии, "подают такой же пример служения, совершают подвиг".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей КириенкоРоссияНижний Новгород
 
 
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