https://ria.ru/20221117/shveya-1832334361.html
В Калуге выбирают лучшую швею России
В Калуге выбирают лучшую швею России - РИА Новости, 17.11.2022
В Калуге выбирают лучшую швею России
Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" стартовал в Калуге в четверг, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:54
2022-11-17T20:54
2022-11-17T20:54
калужская область
общество
россия
калуга
калужская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796867295_879:699:3178:1992_1920x0_80_0_0_f28837e8fac9d0b17fae2228d0cae626.jpg
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" стартовал в Калуге в четверг, сообщает правительство Калужской области.Конкурс проходит на территории ООО "Мануфактуры Bosco". Организаторами выступили правительство Калужской области, министерство труда и социальной защиты РФ. В состязании участвуют 20 профессионалов швейного дела из 14 регионов России. Им предстоят соревнования, предусматривающие проверку теоретических знаний и практических навыков.Подведение итогов конкурса состоится 18 ноября. Победители будут награждены денежным поощрением в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей - за второе место и 100 тысяч рублей - за третье.В приветственном слове заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что для региона важно, что в качестве площадки для проведения конкурса федеральным ведомством выбрано предприятие, работающее в Калуге."Здесь есть все возможности для проявления профессионализма, для получения вдохновения, которое понадобится вам для победы. Вы уже являетесь лучшими по профессии. Эти стены дадут вам дополнительную энергию и силы, потому что работать здесь не только приятно, но и престижно", - сказал Горобцов.Ответственный секретарь оргкомитета по проведению конкурса в номинации Марина Маслова подчеркнула, что в обществе очевиден интерес к профессии швеи. Она выразила уверенность, что финальные конкурсные испытания позволят не только выявить лучших, но и дадут возможность поделиться опытом, повысить профессиональные компетенции.Депутат Госдумы РФ Ольга Коробова акцентировала внимание на том, что в отрасли легкой промышленности трудятся 292 тысяч человек, и 20 из них - лучшие из лучших - собрались в Калуге."Без вашего труда нам было бы неуютно, некомфортно и холодно. А если это красиво, то вдвойне приятно. Как член комитета по вопросам семьи, женщин и детей я желаю, чтобы в ваших семьях все было хорошо, чтобы мир, здоровье, благополучие были всегда вместе с вами", - сказала депутат.
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html
https://ria.ru/20221117/kaluga-1832273804.html
россия
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796867295_1362:686:3178:2048_1920x0_80_0_0_81d5af715b8a467fda6ce63dd1108cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калуга, калужская область, госдума рф
Калужская область, Общество, Россия, Калуга, Калужская область, Госдума РФ
В Калуге выбирают лучшую швею России
В Калуге начался федеральный этап конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея"
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" стартовал в Калуге в четверг, сообщает правительство Калужской области.
Конкурс проходит на территории ООО "Мануфактуры Bosco". Организаторами выступили правительство Калужской области, министерство труда и социальной защиты РФ. В состязании участвуют 20 профессионалов швейного дела из 14 регионов России. Им предстоят соревнования, предусматривающие проверку теоретических знаний и практических навыков.
Подведение итогов конкурса состоится 18 ноября. Победители будут награждены денежным поощрением в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей - за второе место и 100 тысяч рублей - за третье.
В приветственном слове заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что для региона важно, что в качестве площадки для проведения конкурса федеральным ведомством выбрано предприятие, работающее в Калуге.
"Здесь есть все возможности для проявления профессионализма, для получения вдохновения, которое понадобится вам для победы. Вы уже являетесь лучшими по профессии. Эти стены дадут вам дополнительную энергию и силы, потому что работать здесь не только приятно, но и престижно", - сказал Горобцов.
Ответственный секретарь оргкомитета по проведению конкурса в номинации Марина Маслова подчеркнула, что в обществе очевиден интерес к профессии швеи. Она выразила уверенность, что финальные конкурсные испытания позволят не только выявить лучших, но и дадут возможность поделиться опытом, повысить профессиональные компетенции.
Депутат Госдумы
РФ Ольга Коробова акцентировала внимание на том, что в отрасли легкой промышленности трудятся 292 тысяч человек, и 20 из них - лучшие из лучших - собрались в Калуге.
"Без вашего труда нам было бы неуютно, некомфортно и холодно. А если это красиво, то вдвойне приятно. Как член комитета по вопросам семьи, женщин и детей я желаю, чтобы в ваших семьях все было хорошо, чтобы мир, здоровье, благополучие были всегда вместе с вами", - сказала депутат.