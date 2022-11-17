https://ria.ru/20221117/shveya-1832334361.html

В Калуге выбирают лучшую швею России

В Калуге выбирают лучшую швею России - РИА Новости, 17.11.2022

В Калуге выбирают лучшую швею России

Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" стартовал в Калуге в четверг, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:54

2022-11-17T20:54

2022-11-17T20:54

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КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" стартовал в Калуге в четверг, сообщает правительство Калужской области.Конкурс проходит на территории ООО "Мануфактуры Bosco". Организаторами выступили правительство Калужской области, министерство труда и социальной защиты РФ. В состязании участвуют 20 профессионалов швейного дела из 14 регионов России. Им предстоят соревнования, предусматривающие проверку теоретических знаний и практических навыков.Подведение итогов конкурса состоится 18 ноября. Победители будут награждены денежным поощрением в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей - за второе место и 100 тысяч рублей - за третье.В приветственном слове заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что для региона важно, что в качестве площадки для проведения конкурса федеральным ведомством выбрано предприятие, работающее в Калуге."Здесь есть все возможности для проявления профессионализма, для получения вдохновения, которое понадобится вам для победы. Вы уже являетесь лучшими по профессии. Эти стены дадут вам дополнительную энергию и силы, потому что работать здесь не только приятно, но и престижно", - сказал Горобцов.Ответственный секретарь оргкомитета по проведению конкурса в номинации Марина Маслова подчеркнула, что в обществе очевиден интерес к профессии швеи. Она выразила уверенность, что финальные конкурсные испытания позволят не только выявить лучших, но и дадут возможность поделиться опытом, повысить профессиональные компетенции.Депутат Госдумы РФ Ольга Коробова акцентировала внимание на том, что в отрасли легкой промышленности трудятся 292 тысяч человек, и 20 из них - лучшие из лучших - собрались в Калуге."Без вашего труда нам было бы неуютно, некомфортно и холодно. А если это красиво, то вдвойне приятно. Как член комитета по вопросам семьи, женщин и детей я желаю, чтобы в ваших семьях все было хорошо, чтобы мир, здоровье, благополучие были всегда вместе с вами", - сказала депутат.

https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html

https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html

https://ria.ru/20221117/kaluga-1832273804.html

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общество, россия, калуга, калужская область, госдума рф