https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html

Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку

Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.11.2022

Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку

Туроператор ПАКС открыл продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:31

2022-11-17T03:31

2022-11-17T15:06

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туроператор ПАКС открыл продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает АТОР.Поездка на Новый год обойдется примерно в 193 тысячи рублей на двоих. По данным ассоциации, эта стоимость ниже, чем авиабилеты "Аэрофлота"."Перелет на прямом рейсе на маршруте Москва — Коломбо — Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тысяч рублей на одного пассажира. То есть покупка одних только билетов обойдется в 406 тысяч — в два раза больше, чем готовый новогодний пакетный тур", — приводят пример в АТОР.Добиться выгодной цены удалось за счет выбора перелета со стыковкой. Выполнять перевозки будет Air Arabia с одной пересадкой — в Шардже.Для въезда в страну вакцинированным туристам нужно представить сертификат об иммунизации (одобрены все российские препараты), непривитым — отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также понадобится виза: оформить ее можно по прибытии в аэропорт Шри-Ланки.

https://ria.ru/20221025/shri-lanka-1826424938.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, аэрофлот, авиабилеты, туризм, туристы