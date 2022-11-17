https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html
Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку
Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.11.2022
Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку
Туроператор ПАКС открыл продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:31
2022-11-17T03:31
2022-11-17T15:06
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туроператор ПАКС открыл продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает АТОР.Поездка на Новый год обойдется примерно в 193 тысячи рублей на двоих. По данным ассоциации, эта стоимость ниже, чем авиабилеты "Аэрофлота"."Перелет на прямом рейсе на маршруте Москва — Коломбо — Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тысяч рублей на одного пассажира. То есть покупка одних только билетов обойдется в 406 тысяч — в два раза больше, чем готовый новогодний пакетный тур", — приводят пример в АТОР.Добиться выгодной цены удалось за счет выбора перелета со стыковкой. Выполнять перевозки будет Air Arabia с одной пересадкой — в Шардже.Для въезда в страну вакцинированным туристам нужно представить сертификат об иммунизации (одобрены все российские препараты), непривитым — отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также понадобится виза: оформить ее можно по прибытии в аэропорт Шри-Ланки.
https://ria.ru/20221025/shri-lanka-1826424938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, аэрофлот, авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Коломбо, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Air Arabia, Аэрофлот, Авиабилеты, Туризм, туристы
03:31 17.11.2022 (обновлено: 15:06 17.11.2022)
Россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку
Туроператор ПАКС предложил недорогие новогодние путевки на Шри-Ланку
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Туроператор ПАКС открыл продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает
АТОР.
Поездка на Новый год обойдется примерно в 193 тысячи рублей на двоих. По данным ассоциации, эта стоимость ниже, чем авиабилеты "Аэрофлота".
"Перелет на прямом рейсе на маршруте Москва — Коломбо — Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тысяч рублей на одного пассажира. То есть покупка одних только билетов обойдется в 406 тысяч — в два раза больше, чем готовый новогодний пакетный тур", — приводят пример в АТОР.
Добиться выгодной цены удалось за счет выбора перелета со стыковкой. Выполнять перевозки будет Air Arabia с одной пересадкой — в Шардже.
Для въезда в страну вакцинированным туристам нужно представить сертификат об иммунизации (одобрены все российские препараты), непривитым — отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также понадобится виза: оформить ее можно по прибытии в аэропорт Шри-Ланки.