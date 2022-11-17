https://ria.ru/20221117/shebekino-1832187494.html

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.11.2022

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка

Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:29

2022-11-17T13:29

2022-11-17T13:43

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

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РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что все оперативные службы выехали на место.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек. Белгородские власти переселили часть жителей Шебекино, которые проживали на потенциально опасных территориях, в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.

https://ria.ru/20221115/obstrel-1831753712.html

https://ria.ru/20221115/obstrel-1831777950.html

шебекино

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина