https://ria.ru/20221117/shebekino-1832187494.html
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.11.2022
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка
Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:29
2022-11-17T13:29
2022-11-17T13:43
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
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РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что все оперативные службы выехали на место.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек. Белгородские власти переселили часть жителей Шебекино, которые проживали на потенциально опасных территориях, в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831753712.html
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831777950.html
шебекино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина
Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина
13:29 17.11.2022 (обновлено: 13:43 17.11.2022)
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка
При обстреле Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка