Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/shebekino-1832187494.html
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.11.2022
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка
Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:29
2022-11-17T13:43
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826096967_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_8729a9a94a53ef87c940251758d7ff79.jpg
РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что все оперативные службы выехали на место.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек. Белгородские власти переселили часть жителей Шебекино, которые проживали на потенциально опасных территориях, в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831753712.html
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831777950.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826096967_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41ea36ae3a4b12b32c453d9959dc5414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина
Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина
13:29 17.11.2022 (обновлено: 13:43 17.11.2022)
 
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка

При обстреле Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ пострадала девушка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПожарная машина на месте обстрела в Белгородской области
Пожарная машина на месте обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Пожарная машина на месте обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, девушка находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 19:21Специальная военная операция на Украине
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека
Он отметил, что все оперативные службы выехали на место.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек. Белгородские власти переселили часть жителей Шебекино, которые проживали на потенциально опасных территориях, в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 21:55
Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех
 
ПроисшествияВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала