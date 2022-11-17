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На торги выставили, возможно, единственный прижизненный портрет Шекспира
На торги выставили, возможно, единственный прижизненный портрет Шекспира - РИА Новости, 17.11.2022
На торги выставили, возможно, единственный прижизненный портрет Шекспира
В Великобритании выставлен на продажу, как утверждается, единственный прижизненный портрет английского драматурга Уильяма Шекспира, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:15
2022-11-17T18:15
2022-11-17T18:15
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уильям шекспир
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Великобритании выставлен на продажу, как утверждается, единственный прижизненный портрет английского драматурга Уильяма Шекспира, сообщает Daily Mail. Имя продавца СМИ не называет.По данным издания, работа подписана придворным художником короля Якова I Робертом Пиком и датирована 1608 годом.По словам эксперта по искусству Дункана Филлипса, на аукционе 1975 года работа была продана примерно за 400 фунтов стерлингов. В каталоге было указано, что картина принадлежит голландскому художнику Полу ван Сомеру, и описывалась как "портрет 44-летнего джентльмена, которого считают Шекспиром". Филлипс добавил, что знаменитому драматургу в 1608 году как раз было 44 года.Эксперт по Шекспиру Майкл Добсон утверждает, что в данном случае речь идет "принятии желаемого за действительное". У портрета нет общего с двумя признанными изображениями классика.Портрет выставлен на показ в отеле Grosvenor House на западе Лондона, пишет The Guardian.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, уильям шекспир, лондон, аукцион
Культура, Новости культуры, Уильям Шекспир, Лондон, Аукцион
На торги выставили, возможно, единственный прижизненный портрет Шекспира
В Британии продадут, возможно, единственный прижизненный портрет Шекспира