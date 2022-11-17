https://ria.ru/20221117/schelkovo-1832138103.html
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову - РИА Новости, 17.11.2022
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову
В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:50
2022-11-17T10:50
2022-11-17T11:34
щелково
монино
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелёта через Северный полюс в 1937 году Александру Белякову, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В послевоенные годы Александр Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монине. Мемориальную доску установили на доме номер по улице Белякова, в котором прославленный лётчик жил и работал с 1945 по 1960 годы.С инициативой увековечить память Александра Белякова выступили жители посёлка Монино, ее поддержал глава городского округа Андрей Булгаков.С 20 по 22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана с командиром Валерием Чкаловым и вторым пилотом — Георгием Байдуковым, Александр Беляков совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский протяжённостью 9374 километра. За выполнение беспосадочного перелёта Москва - остров Удд и проявленные при этом мужество и героизм Белякову 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.За годы Великой Отечественной войны Беляков подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Также он принимал участие в Берлинской наступательной операции.
https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, монино
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелёта через Северный полюс в 1937 году Александру Белякову, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В послевоенные годы Александр Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монине
. Мемориальную доску установили на доме номер по улице Белякова, в котором прославленный лётчик жил и работал с 1945 по 1960 годы.
С инициативой увековечить память Александра Белякова выступили жители посёлка Монино, ее поддержал глава городского округа Андрей Булгаков.
С 20 по 22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана с командиром Валерием Чкаловым и вторым пилотом — Георгием Байдуковым, Александр Беляков совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы
на остров Удд через Северный Ледовитый океан
и Петропавловск-Камчатский
протяжённостью 9374 километра. За выполнение беспосадочного перелёта Москва - остров Удд и проявленные при этом мужество и героизм Белякову 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
За годы Великой Отечественной войны Беляков подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Также он принимал участие в Берлинской наступательной операции.