Рейтинг@Mail.ru
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/schelkovo-1832138103.html
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову - РИА Новости, 17.11.2022
В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову
В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:50
2022-11-17T11:34
щелково
монино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832133147_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5472a076854d9b8ceab44bde5bcc74c1.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелёта через Северный полюс в 1937 году Александру Белякову, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В послевоенные годы Александр Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монине. Мемориальную доску установили на доме номер по улице Белякова, в котором прославленный лётчик жил и работал с 1945 по 1960 годы.С инициативой увековечить память Александра Белякова выступили жители посёлка Монино, ее поддержал глава городского округа Андрей Булгаков.С 20 по 22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана с командиром Валерием Чкаловым и вторым пилотом — Георгием Байдуковым, Александр Беляков совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский протяжённостью 9374 километра. За выполнение беспосадочного перелёта Москва - остров Удд и проявленные при этом мужество и героизм Белякову 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.За годы Великой Отечественной войны Беляков подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Также он принимал участие в Берлинской наступательной операции.
https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html
щелково
монино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832133147_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_02e6a9e778f9832a557c306064687121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
щелково, монино
Щелково, Монино
10:50 17.11.2022 (обновлено: 11:34 17.11.2022)
 

В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову

© РИА Новости / Роготнев / Перейти в медиабанкГерой Советского Союза, штурман экипажа Валерия Чкалова Александр Беляков в своем кабинете с моделью самолета АНТ-25
Герой Советского Союза, штурман экипажа Валерия Чкалова Александр Беляков в своем кабинете с моделью самолета АНТ-25 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Роготнев
Перейти в медиабанк
Герой Советского Союза, штурман экипажа Валерия Чкалова Александр Беляков в своем кабинете с моделью самолета АНТ-25
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелёта через Северный полюс в 1937 году Александру Белякову, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В послевоенные годы Александр Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монине. Мемориальную доску установили на доме номер по улице Белякова, в котором прославленный лётчик жил и работал с 1945 по 1960 годы.
В Щелково появился Театральный сквер - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:04
В Щелково появился "Театральный сквер"
С инициативой увековечить память Александра Белякова выступили жители посёлка Монино, ее поддержал глава городского округа Андрей Булгаков.
С 20 по 22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана с командиром Валерием Чкаловым и вторым пилотом — Георгием Байдуковым, Александр Беляков совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский протяжённостью 9374 километра. За выполнение беспосадочного перелёта Москва - остров Удд и проявленные при этом мужество и героизм Белякову 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
За годы Великой Отечественной войны Беляков подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Также он принимал участие в Берлинской наступательной операции.
 
ЩелковоМонино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала