https://ria.ru/20221117/schelkovo-1832138103.html

В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову

В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову - РИА Новости, 17.11.2022

В Щелково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Белякову

В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:50

2022-11-17T10:50

2022-11-17T11:34

щелково

монино

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В посёлке Монино городского округа Щёлково открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелёта через Северный полюс в 1937 году Александру Белякову, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В послевоенные годы Александр Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монине. Мемориальную доску установили на доме номер по улице Белякова, в котором прославленный лётчик жил и работал с 1945 по 1960 годы.С инициативой увековечить память Александра Белякова выступили жители посёлка Монино, ее поддержал глава городского округа Андрей Булгаков.С 20 по 22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана с командиром Валерием Чкаловым и вторым пилотом — Георгием Байдуковым, Александр Беляков совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский протяжённостью 9374 километра. За выполнение беспосадочного перелёта Москва - остров Удд и проявленные при этом мужество и героизм Белякову 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.За годы Великой Отечественной войны Беляков подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Также он принимал участие в Берлинской наступательной операции.

https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, монино