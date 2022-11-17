https://ria.ru/20221117/sanktsii-1832123320.html
ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель
ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 17.11.2022
ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:40
2022-11-17T09:40
2022-11-17T09:40
жозеп боррель
россия
украина
москва
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление."Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", - сказал он в четверг на брифинге в Астане, отвечая на вопрос, может ли ЕС дать гарантии, что санкции не затронут экономику Казахстана.
https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, россия, украина, москва, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Жозеп Боррель, Россия, Украина, Москва, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа возместит ущерб пострадавшим от санкций против России