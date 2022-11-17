https://ria.ru/20221117/sanktsii-1832123320.html

ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель

ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 17.11.2022

ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:40

2022-11-17T09:40

2022-11-17T09:40

жозеп боррель

россия

украина

москва

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление."Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", - сказал он в четверг на брифинге в Астане, отвечая на вопрос, может ли ЕС дать гарантии, что санкции не затронут экономику Казахстана.

https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html

россия

украина

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Дарья Буймова

жозеп боррель, россия, украина, москва, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии