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Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину

Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину - РИА Новости, 17.11.2022

Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:02

2022-11-17T14:02

2022-11-17T14:02

экономика

найиб букеле

сальвадор

биткойн

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день."Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня", - написал Букеле в Twitter в четверг.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.В понедельник цена биткоина упала на 5% до 15,99 тысячи долларов.Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.

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сальвадор

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экономика, найиб букеле, сальвадор, биткойн, в мире