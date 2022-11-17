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Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину - РИА Новости, 17.11.2022
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Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину
Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину - РИА Новости, 17.11.2022
Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину
Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:02
2022-11-17T14:02
экономика
найиб букеле
сальвадор
биткойн
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день."Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня", - написал Букеле в Twitter в четверг.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.В понедельник цена биткоина упала на 5% до 15,99 тысячи долларов.Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.
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экономика, найиб букеле, сальвадор, биткойн, в мире
Экономика, Найиб Букеле, Сальвадор, Биткойн, В мире
14:02 17.11.2022
 
Сальвадор каждый день будет покупать по биткоину

Президент Сальвадора Букеле объявил, что страна каждый день будет покупать по биткоину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день.
"Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня", - написал Букеле в Twitter в четверг.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.
В понедельник цена биткоина упала на 5% до 15,99 тысячи долларов.
Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.
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ЭкономикаНайиб БукелеСальвадорБиткойнВ мире
 
 
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